Javier Rehl salió al cruce de Leandro Costa y lo acusó de querer “confundir a la gente”

El secretario general de Gobierno del Municipio desmintió al precandidato de Cambiemos y remarcó que la Provincia le debe más de 40 millones a Escobar. “Estamos haciendo una gestión prolija, honesta y con mucha fuerza de trabajo”, sostuvo.

El secretario general de Gobierno del Municipio, Javier Rehl, salió al cruce de las declaraciones del concejal macrista Leandro Costa y desmintió que el gobierno provincial haya cumplido sus compromisos financieros con el Municipio. “Todavía no completaron el envío de los fondos para la repavimentación de las avenidas Belgrano y Villanueva ni para la UDP de Garín”, afirmó el funcionario, al mismo tiempo que cuestionó la actitud del referente y precandidato de Cambiemos: “Es una muestra más de su ignorancia y de su intención de confundir a la gente con una especulación electoralista”, expresó.

Si bien a nivel local la campaña para las PASO venía bastante serena, levantó temperatura casi al borde de la veda electoral a partir de una entrevista que El Día de Escobar le hizo al jefe del bloque de concejales de Cambiemos, quien aseguró que la Provincia asistió al distrito con $450 millones desde diciembre de 2015 y financió el 100% de la repavimentación de las principales avenidas de Garín e Ingeniero Maschwitz, así como el 98% de la construcción de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP). También dijo que el Banco Provincia limitó un préstamo para la compra de maquinarias por una deuda que el Municipio tiene con la CEAMSE por la disposición de residuos sólidos.

“Lo que dice Leandro Costa es de ignorante. Da datos sueltos y no los encadena porque no tiene ni idea de cómo se gestiona un municipio. Son declaraciones a la ligera que buscan confundir a la gente con un fin electoralista y que no podemos pasar por alto”, arremetió Rehl. “Recién el intendente estuvo reunido con el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y con su jefe de Gabinete, quienes le reconocieron que se están adeudando partidarias presupuestarias”, señaló en declaraciones a este portal.

El funcionario recordó que el Fondo de Infraestructura surgió de un acuerdo entre el gobierno bonaerense y los intendentes kirchneristas que colaboraron para destrabar la aprobación del Presupuesto provincial, que incluyó una fuerte toma de deuda. Pero lo que se pactó en ese momento no se cumplió en término: “De los 51 millones de pesos de 2016 cumplieron con 40 y faltan 11, pero nosotros continuamos las obras acordadas y las terminamos”, señaló. E indicó que la partida de 2017 es de 67 millones, “de los cuales hasta ahora enviaron 39 y nos deben 28”.

El número dos del Municipio también refutó que el Banco Provincia no le haga asignado a Escobar el empréstito de $35 millones para maquinaria vial por una deuda con el CEAMSE. “Hasta ahora solo recibimos $10 millones. Indudablemente que hay discrecionalidad en el envío de fondos por parte de (Juan) Curutchet”, señaló, en dirección al presidente del organismo. “La gran mayoría de los municipios del Conurbano tiene deuda con el CEAMSE y eso no es motivo para que el Banco Provincia no les otorgue un préstamo”, completó.

En ese sentido, amplió que el Municipio gestionó paralelamente un leasing por 28 millones de pesos para maquinaria vial con el Banco Nación, que ya fue aprobado recientemente por el Concejo Deliberante. “No podemos seguir esperando a que Curutchet se decida”, remarcó.

Del mismo modo, Rehl también aclaró que la Provincia está adeudando los sueldos de “abril, mayo y junio del SAME, que son más de 3 millones de pesos” y todavía no concretó el envío de chalecos antibala para las fuerzas policiales, que también había mencionado Costa en sus declaraciones: “Los estamos esperando. Es un compromiso que asumió el ministro Ritondo em su última visita a Escobar pero todavía no llegaron. Entonces él no se puede montar arriba de eso”.

Aunque evitó confrontar con la gobernadora Vidal, el hombre de confianza del intendente Ariel Sujarchuk también destacó que desde el Municipio se están construyendo 14 aulas nuevas en establecimientos educativos públicos, “mientras que la Provincia no inauguró una sola escuela en 18 meses”.

“Estamos haciendo una gestión de cara a la gente, prolija, honesta y con mucha fuerza de trabajo, de la que estamos orgullosos”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar











