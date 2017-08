PASO 2017: El impresionante adelanto de las mesas testigo de El Día de Escobar

Mientras los datos oficiales daban ganador a Cambiemos, este portal anticipó a las 20 la tendencia irreversible a favor de Unidad Ciudadana en el distrito. El sistema de mesas testigo volvió a resultar infalible.

Al igual que en las elecciones primarias y en las generales de 2015, El Día de Escobar dispuso este domingo una cobertura periodística única para difundir con la mayor anticipación posible la tendencia del escrutinio provisorio en las cinco localidades del distrito.

“Informar antes y mejor” fue la consigna. Y creemos haberla cumplido holgadamente. A las 20 adelantamos por Facebook y Twitter el triunfo de Unidad Ciudadana. Y a las 21.30 publicamos los primeros resultados de nuestras mesas testigo: la similitud con la última actualización de los cómputos oficiales difundidos a las 3.40 de este lunes es asombrosa. La elocuencia del gráfico exime de mayores comentarios.

Sentimos que valió ampliamente habernos abocado a esta tarea, buscando satisfacer la avidez de miles y miles de escobarenses en conocer de manera inmediata y precisa el veredicto de las urnas en estas elecciones primarias. Con igual interés y entusiasmo que ellos, nos propusimos estar a la altura de las circunstancias, exigiéndonos trabajar a conciencia y con la mayor precisión posible en tiempo real.

El orgullo es aún más grande por cuanto la información oficial de las primeras horas contradecía la que estábamos publicando desde este portal. Está claro que las pocas mesas cargadas inicialmente por el Ministerio del Interior de la Nación correspondían a las localidades donde Cambiemos ganó, pero no reflejaban la tendencia distrital que El Día de Escobar adelantó mucho antes con notable certeza.

#PASO2017 | Primeros cómputos a nivel local: Unidad Ciudadana se impone en el partido de Escobar. Cambiemos queda segundo y tercero 1País. pic.twitter.com/9K6PyyO1Kq — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 13, 2017

De hecho, esta confusa situación -que los datos oficiales no coincidan con los de nuestras mesas testigo- generó ciertas suspicacias y dudas comprensibles en algunos lectores, a quienes no culpamos por su ansiedad. Seguramente hoy no piensen lo mismo y reconozcan la seriedad y el profesionalismo con que llevamos adelante esta cobertura. No esperamos que se retracten de sus comentarios en las redes sociales, aunque creemos que sería justo.

Podemos decir que sentimos la inmensa satisfacción del deber cumplido. De haber aplicado responsablemente un método de trabajo que volvió a resultar infalible, así como también había pasado en las dos elecciones de 2015.

A todos los que nos eligieron para informarse este domingo, muchas gracias. Por lo pronto, nuestro próximo desafío será repetir esta performance en octubre y seguir consolidando a El Día de Escobar como el sitio web líder en noticias locales.

#PASO2017: Primeros cómputos de nuestras mesas testigo en el partido de Escobar. En instantes, localidad por localidad. pic.twitter.com/agSJcZxrQz — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 14, 2017

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios