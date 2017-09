Juegos y política: Cristina Fernández de Kirchner visitó el polideportivo de Garín

La ex presidenta de la Nación y ahora candidata a senadora nacional sorprendió a las familias que festejaban el Día del Niño en el predio del boulevard Perón. “La deuda inmensa que tiene el gobierno nacional con Escobar es la finalización del Hospital del Bicentenario”, expresó.

En el marco de los festejos por el Día del Niño organizados por la Municipalidad en todos los polideportivos del distrito, el complejo Islas Malvinas de Garín recibió este sábado a la tarde la sorpresiva visita de la ex presidenta de la Nación y ahora candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner.

Sonriente y relajada. Así se la vio a Cristina en el tiempo que compartió con cientos de chicos y sus familias las actividades recreativas, artísticas y deportivas llevadas a cabo en el vasto predio de boulevard Presidente Perón 380. Asimismo, se hizo espacio para disfrutar de la kermese y presenciar los juegos que los niños con capacidades diferentes realizaron en los peloteros.

Claro que no todo fue divertimento y risas. Cuatro días después de que la Justicia Electoral bonaerense finalmente revelara el escrutinio definitivo de las PASO y confirmara así el triunfo de Unidad Ciudadana con el 33,95% de los sufragios (3.229.194 votos), un 0,21% más que la lista de Cambiemos, encabezada por Esteban Bullrich, la mandataria argentina entre 2007 y 2015 también se hizo tiempo para ponerse seria y realizar algunas declaraciones en claro tono proselitista, pensando en las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

“La deuda inmensa que tiene el gobierno nacional con Escobar es la finalización del Hospital del Bicentenario, en Garín. No solamente se trata de una obra casi concluida sino que está comprada toda la aparatología”, apuntó sobre uno de los compromisos pendientes más importantes y visibles que tiene el Estado nacional con el partido de la flor en materia de infraestructura.

“Lo que debería ser un lugar de primera calidad en prestación de salud es un edificio abandonado y esa son las cosas que nos duelen. Cuesta entender que el gobierno nacional no tenga la voluntad política de mejorarle la vida a la gente de Escobar y que comprenda de una vez que la salud no es un gasto sino una inversión y un derecho de todos los ciudadanos”, concluyó Cristina, en una declaración que no deja de causar asombro, incluso entre los propios militantes kirchneristas.

Es que ella misma fue quien en octubre de 2008, en medio de “la crisis del campo”, anunció la obra del Hospital del Bicentenario, que comenzó a construirse en 2011 y se paralizó a mediados de 2016, luego de ser utilizada políticamente por cuanto candidato del entonces Frente para la Victoria pasara por Garín. Este mes, casualmente, se deberá evaluar su continuidad en función del avance alcanzado en la readecuación hidráulica del arroyo Bedoya, una obra complementaria indispensable para evitar inundaciones en esa zona, según precisó en enero pasado la Resolución N°0066 del PAMI, el instituto nacional que financia la construcción.

Durante su estadía en el polideportivo principal de Garín, lo que significó su sexta visita a la localidad, la titular de Unidad Ciudadana estuvo acompañada por la candidata a diputada nacional Laura Russo de Sujarchuk, el primer candidato a concejal, Juan Carlos “Chicharra” Toledo, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien dijo sentir “honor y felicidad que Cristina nos haya acompañado en este día tan especial”.

“Coincidimos en su reclamo por el Hospital del Bicentenario. Así lo entendemos también quienes gobernamos el partido de Escobar, por eso desde que asumí la gestión hicimos tres nuevos centros de salud, triplicamos la cantidad de pacientes atendidos, arreglamos doce centros de atención primaria en los barrios, mejoramos las guardias, subsidiamos los medicamentos y tantas cosas más. Por eso, también queremos que la gobernadora de Buenos Aires mejore las condiciones del Hospital Erill, para que de una vez por todas los escobarenses tengamos la salud que nos merecemos”, remató el intendente en una tarde de sol y júbilo pensada para los más chicos, pero hablada para los más grandes.

