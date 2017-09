Micaela Ferraro: “La elección de octubre va a ser muy distinta a las PASO”

De visita en Escobar, la senadora provincial del massismo y candidata a la reelección afirmó que “el desafío es ser más claros en el mensaje”. También habló sobre Santiago Maldonado y la Ley de Paridad de Género.

En su visita al partido de Escobar junto al licenciado Daniel Arroyo, el pasado viernes a la tarde, la senadora provincial Micaela Ferraro (39) se mostró confiada en que el frente 1País repuntará su performance electoral de las PASO. Aunque advierte que para eso deberán ser “más claros y concisos en el mensaje”.

Oriunda de Benavidez, Ferraro fue concejal a los 31 años e integró el gabinete de Sergio Massa en diferentes cargos: fue directora de Asistencia Social y después Subsecretaria de Promoción Social del Municipio, donde trabajó junto a Malena Galmarini. Esa experiencia es la que volcó en el recinto de la Cámara Alta provincial, donde se erigió en una férrea defensora de los derechos de la mujer. De hecho, desde su banca impulsó la Ley de Paridad de Género.

“No es una ley nueva. Lo que faltaba era la decisión política de un espacio mayoritario que diera el debate y genere los consensos necesarios para poder sancionarla”, reconoció Ferraro en diálogo con El Día de Escobar, minutos antes de ir a visitar la Casa del Niño “María de la Esperanza” y de asistir a una reunión con vecinos en el barrio Garín Oeste, junto al candidato a diputado nacional Daniel Arroyo y a los referentes locales del massismo, con el concejal y candidato a la reelección Luis Carranza a la cabeza.

Además, hizo un análisis de lo que dejaron los comicios del pasado 13 de agosto, opinó sobre el caso Santiago Maldonado y se mostró optimista de cara al futuro político del Frente Renovador: “Estoy convencida de que Sergio Massa es quien va a poder abrazar a todos los peronistas que creyeron que había otras opciones y que tienen ganas de que Argentina ni vuelva para atrás ni siga como estamos ahora”, afirmó.

Ya con los números definitivos sobre la mesa, ¿qué balance hace de los resultados de las PASO?

En principio, nosotros creemos que los resultados de las PASO fueron nuestro piso claramente y, como corresponde, vamos a repensar cómo podemos mejorar nuestra llegada a los vecinos y a las vecinas. Yo siempre me pregunto cuáles son las propuestas que tenían los demás partidos y, en realidad, nos encontramos con una candidata prácticamente ausente y un candidato que las dos o tres veces que abrió la boca dijo enormes barbaridades. Sin embargo, nosotros fuimos la fuerza política que más claramente habló de lo que piensa, de lo que va a hacer y de cómo piensa hacerlo. Quizás lo que tenemos que mejorar es cómo llegar a las vecinas y los vecinos diciéndole y transmitiéndole ese mensaje. Estamos enmarcados y encaminados en ese lugar, a ser más claros y más concisos.

Teniendo en cuenta que hay prácticamente dos tercios del electorado ocupados por el núcleo duro tanto de Cambiemos como de Unidad Ciudadana, ¿cuánto más creen que pueden avanzar?

Los votos no son de las fuerzas políticas, son de la gente. También creo que eso va cambiando día a día, semana a semana. No va a ser la misma elección en octubre que la que fue en agosto. Es verdad que hay núcleos duros, pero también creo que algunos han llegado a su techo y sin posibilidades de crecer. Entonces, estoy convencida de que Sergio Massa es quien va a poder abrazar a todos los peronistas que creyeron que había otras opciones y que, a la luz de los resultados de las PASO, no funcionaron y que tienen ganas de que la Argentina ni vuelva para atrás ni siga como estamos ahora, donde vemos que hay cada vez más ajuste y los trabajadores y las trabajadoras están cada vez más complicados y las sociedades de fomento no pueden pagar la luz o tienen que cerrar para poder bancar el gas en invierno para la calefacción. Hay muchos vecinos y vecinas que no quieren seguir como están ahora ni tampoco volver para atrás. Nosotros tenemos que ser más claros y en ese desafío es en el que estamos encaminados.

¿Cómo consideraría su experiencia de casi cuatro años en el Senado de la provincia, teniendo en cuenta sus expectativas y la diferencia entre la gestión municipal y el trabajo legislativo desde un bloque opositor?

Durante todo el mandato de Sergio (Massa) en Tigre yo fui parte de su gabinete. La verdad es que pasar de la lógica de un Ejecutivo municipal que tenía una fuerte convicción para estar cerca de los vecinos a la del Legislativo fue complicado y al principio tuve que acomodarme. Pero, sinceramente, tener la experiencia de todas las veces que las leyes no habían sido lo suficientemente claras para defender al vecino y todas las veces que yo me había encontrado con trabas a la hora de poder defenderlos es lo que hizo interesante mi tarea de legisladora. Me parece que la posibilidad de tener experiencia territorial, tener cercanía con mis vecinos y vecinas de toda la primera sección electoral y, después, llevar esa experiencia a la Legislatura resulta muy interesante. El año pasado hubo dos grandes hitos en el Senado de la provincia y esas dos leyes que se sancionaron tuvieron un origen en el Frente Renovador: por un lado, la de limitación a los mandatos, algo que fue de mucha discusión y debate y fue sancionada por unanimidad; la segunda tuvo que ver con la de paridad, impensado que en Buenos Aires sea sancionada y tratada más rápido que en el Congreso. Sin embargo, lo logramos. Las dos vienen a discutir cuestiones para las que parecía que no había espacio en la discusión política.

Sobre la Ley de Paridad de Género, ahora se planteó un problema con la falta de reglamentación y una resolución de la Junta Electoral que podría alterar la secuencialidad…

Lo que pasó es que nosotros sancionamos una ley que tenía un espíritu claro: las listas tienen que tener un 50 y un 50 y la alternancia y la secuencialidad garantizaban que tengan la misma expectativa de acceso a los cargos varones y mujeres. La Junta Electoral, llamativamente cuatro días antes de presentar las listas integradas después de las PASO, dice que hay un vacío, una complejidad y que van a sacar una resolución administrativa que podría saltearse la secuencialidad y no ser una lista paritaria. Yo sé que esto podría ser muy técnico y específico, pero la lógica de esto es que, ante la primera dificultad, lo que se hace es que las mujeres volvemos a ser la variable de ajuste. Yo en particular y todo mi espacio político presentamos un recurso de reconsideración porque entendíamos que era algo que se podía volver atrás. La Junta Electoral todavía no ha dado respuestas, con lo cual también hicimos una presentación de inconstitucionalidad. Nosotros estamos esperando al lunes, que se vence el plazo y se publican las listas porque tenemos la decisión de salir a impugnar todas las listas que no cumplan con la paridad, sean de los partidos políticos que sean.

¿Qué opina del caso Santiago Maldonado? ¿Cree que empieza a advertirse una voluntad más marcada ahora por parte del gobierno nacional a la hora de reprimir la protesta social?

En términos personales me preocupa mucho lo que sucede con Santiago Maldonado. Me preocupa muchísimo más que hayan pasado treinta y pico de días y todavía no sepamos lo que pasó, pero que además tengamos una ministra de Seguridad que obró más como jefa de Gendarmería que garantizando el acceso a la seguridad y a la investigación correcta de todos los argentinos y las argentinas. También creo que este gobierno ha tenido algunos intentos tardíos de subsanar eso, que llegaron después de muchas manifestaciones desde la política y otros sectores que expresaron su preocupación por esto. Este es un gobierno al que le molesta la gente en la calle. Lo incomoda, lo pone nervioso y la verdad es que también hay una cuestión en la que existen algunos medios de prensa que son cómplices de eso.

Fuente: El Día de Escobar











