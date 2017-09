Daniel Arroyo en Escobar: “El gobierno nacional tiene la grieta puesta en la cabeza”

El candidato a diputado nacional de 1País visitó la Casa del Niño “María de la Esperanza” y participó de una reunión con vecinos en el barrio Garín Oeste. “Nosotros defendemos a los laburantes y a la clase media”.

Después de digerir los resultados de las elecciones primarias, que los dejaron en un tercer puesto menos expectante al esperado, desde el massimo ya redefinieron la estrategia de la campaña para el 22 de octubre y empezaron a recorrer la provincia de Buenos Aires a la búsqueda de nuevos votos. En ese orden, el tercer candidato a diputado nacional de 1País, Daniel Arroyo, visitó este viernes el partido de Escobar junto a la senadora provincial Micaela Ferraro.

Acompañados por varios integrantes de la lista local de 1País, que encaebza Luis Carranza como primer candidato a concejal, Arroyo y Ferraro fueron a la Casa del Niño “María de la Esperanza”, en Belén de Escobar, un hogar de día dirigido por Silvia Landriel al que asisten diariamente 80 chicos de hasta 17 años.

Más tarde la comitiva se trasladó a una vivienda lindera al arroyo Bedoya, donde mantuvieron una reunión con vecinos del barrio Garín Oeste, queines expusieron los problemas de inseguridad, desocupación, infraestructura, inundaciones y transporte público que padecen cotidianamente.

Antes de esa recorrida, el ex ministro provincial de Desarrollo Social pasó por El Día de Escobar para una entrevista que dejó varias frases para resaltar en negrita sobre la situación social y económica del país, la desaparición forzada de Santiago Maldonado y las expectativas electorales de 1País para las elecciones legislativas, en medio de la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana.

“Se está configurando una situación social complicada”

“La situación social y la dinámica de la vida diaria están teniendo tres problemas. Primero, que las cosas siguen aumentando, que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Ahora estamos pagando el aumento del gas y el gobierno definió que se puede pagar en cuatro cuotas, lo que quiere decir que no hay plata. En segundo lugar, hay más obra pública: el gobierno efectivamente la ha puesto en marcha después de mucho ida y vuelta, pero está generando mucho menos empleo que el que se creía. Lo tercero es que está todo el mundo endeudado: como no alcanza la plata, la gente paga en cuotas, patea para adelante, va a la financiera de la esquina… Yo creo que se está configurando una situación social complicada. Que objetivamente va a haber mejores indicadores económicos, básicamente por el tema de la obra pública y algo de cierto acomodo de la macroeconomía, pero que la vida diaria se va a hacer difícil y de acá a fin de año la cosa va a empeorar”.

“Se terminó el mito de que si ganaba Cristina esto se desacomodaba”

“La candidatura de Cristina opera con una doble lógica: por un lado, representa a los sectores más pobres, que para mí tiene un gran valor, y por otro lado opera como tapón. La elección fue así: 3.200.000 personas votaron a Cristina, la misma cantidad al gobierno y lo mismo a ninguno de los dos. De esos, a Sergio Massa lo votaron un millón y medio de personas. Seguro que ahora vamos a una elección más parlamentaria, donde va a haber más espacio para discutir propuestas y nosotros ahí tenemos chances de crecer. Se terminó el mito de que si ganaba Cristina esto se desacomodaba. Creo que vamos a una elección más tranquila y donde nosotros vamos a tener un crecimiento significativo”.

“Nosotros defendemos a los laburantes y a la clase media”

“No creo que tengamos un problema de identidad, sí de visibilidad. Tenemos una identidad clara, mostramos el equipo, las propuestas, fuimos los únicos que dijimos que había que bajar el IVA de la canasta básica de los alimentos, que había que hacer cosas en educación y en seguridad. Nosotros defendemos a los laburantes y a la clase media. Vos agarrás la lista de senadores y la de diputados, la de concejales, senadores provinciales y no tenemos a nadie procesado, ni son dueños de hoteles, ni tienen cuentas afuera. Somos representantes de la clase media, somos todos tipos que laburamos y que vivimos hace un montón en la misma casa, que defendemos al laburante, al que le están sacando ganancias y no puede pagar, que hemos viajado en tren mucho tiempo. A mí me parece que nosotros tenemos identidad y me da la impresión de que esta polarización de la sociedad, yo diría momentánea, va a dar pie a la posibilidad de que surja algo nuevo en la Argentina, y yo estoy seguro de que lo vamos a encarar mejor.

“Al modelo que quiere el gobierno le sobran 20 millones de personas”

El gobierno entiende que todavía no hizo el ajuste, que todavía las tarifas están atrasadas, que todavía tiene que achicar el gasto público, que todavía tiene que hacer una reforma laboral, que la reforma previsional tiene que estar en marcha. Está claro que el gobierno supone que ha hecho un esquema gradual, que hace un caos en los bolsillos de mucha gente en la Argentina, y entiende que ahora tiene que ir por un proceso de ajuste en serio. El gobierno está convencido de un modelo donde hay que bajar los costos laborales para hacer competitiva a la Argentina. A ese modelo le sobran 20 millones de personas, que no queda claro de qué van a trabajar o qué tiene para hacer. Ese esquema, acelerándolo después de octubre, es malo para gran parte de los que vivimos en la Argentina.

“El gobierno tiene la grieta puesta en la cabeza”

“Mi impresión es que lo que pasó con Santiago Maldonado también marca una faceta importante del modelo de gobierno. Por un lado, está claro que se dio la desaparición de una persona en el marco de la intervención de una fuerza de seguridad, que es una desaparición forzada y no puede pasar en democracia. En segundo lugar, el gobierno no demostró sensibilidad: ni siquiera fue a ver a la familia y es algo brutal. El gobierno tiene la grieta puesta en la cabeza y no se dio cuenta de lo básico. En tercer lugar, la ministra se vio como jefa de Gendarmería y no lo hizo como ministra de 44 millones de argentinos. No trató de cubrir la verdad sino de ver la posición táctica: ‘Yo los banco porque esto sirve para futuro’. Me parece que eso muestra también que falta sensibilidad, contacto, no solo en lo social. Le falta cierta humanidad”.

“La desaparición de Maldonado genera un cambio de humor social”

“Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, dice que en América Latina ‘cuando todo está claro, aparece el imponderable’. Cuarenta y cinco días son mucho en la Argentina, 2019 es ciencia ficción y, en principio, no parece tener un impacto electoral. Pero la gente va tomando nota y en algún momento eso se va a terminar expresando. Yo fui a la marcha, la recorrí por todos lados, y había mucha representación política, muchas familias sueltas, mucha gente con bebés y con chicos. Creo que mucha de esa gente votó a Cambiemos, pero que cree que esto no puede volver a pasar. Esto genera un cambio de humor social y para mí de todo el proceso con los errores de la ministra Bullrich, las idas y vueltas, el inventar pistas… Todos los días a las 9 de la mañana aparece una nueva hipótesis que se cae a las 6 de la tarde. De todo eso, lo más tremendo para mí es que el gobierno no tuvo la sensibilidad de entender que la víctima es la familia y esto la sociedad lo tilda, lo marca”.

