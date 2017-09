Leandro Costa denunció que militantes del oficialismo lo increparon en la calle Canesi

Ocurrió cuando dialogaba con vecinos durante la instalación de un cajero automático del Banco Provincia en Matheu. “Lamento que quieran empañar buenas noticias con agresiones que no tienen sentido”, fustigó.

El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Leandro Costa, pasó un mal momento este jueves al mediodía cuando presenciaba la instalación de un cajero automático del Banco de la Provincia sobre la calle Canesi al 200, en la localidad de Matheu, y un grupo de militantes de Unidad Ciudadana se acercaron con ánimo de pocos amigos.

Desde su equipo de prensa revelaron que el episodio ocurrió alrededor de las 14. “Varios militantes, algunos identificados como funcionarios municipales, rodearon al candidato de Cambiemos y a dos vecinos que dialogaban con él y comenzaron a agredirlos”, se informó en un comunicado, sin más precisiones sobre el hecho, que no pasó a mayores.

Una vez superado el mal momento, el referente local del macrismo fustigó el suceso: “Lamentamos que militantes del intendente Sujarchuk se hayan acercado a tratar de empañar estas buenas noticias con agresiones que no tienen sentido, que no conducen a ningún lado y que no tienen nada que ver con la manera de manejarnos entre todos los que somos parte de este cambio que impulsa siempre la unión y el diálogo”, analizó.

Al margen del incidente, Costa también destacó lo que representa la llegada del primer cajero automático a Matheu, que próximamente estará en funcionamiento: “Estos son avances que muestran con hechos nuestro compromiso de trabajo junto a la Provincia, que se unen y aportan constantemente con Escobar, pensando en los vecinos y en todo lo que pueda hacerlos crecer”.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios