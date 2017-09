Sujarchuk: “Necesitamos el apoyo de todos para que Escobar siga creciendo”

En el inicio de la campaña para octubre, el intendente recorrió obras y dialogó con vecinos en Maquinista Savio y Garín. “Queremos llevar a Escobar a donde realmente se merece”, expresó.

Acompañado por su esposa y candidata a diputada nacional, Laura Russo, y el primer candidato a concejal por Escobar, Juan Carlos “Chicharra” Toledo, el intendente Ariel Sujarchuk recorrió este sábado las localidades de Garín y Maquinista Savio para dialogar con vecinos y comerciantes en una actividad enmarcada en el relanzamiento de la campaña electoral.

“En cada localidad estamos ejecutando políticas de inclusión y necesitamos el apoyo de los vecinos para seguir por este camino y llevar a Escobar a donde realmente se merece”, expresó el jefe comunal, quien también cuestionó sectores de la oposición que “priorizan una cuestión partidaria sobre los intereses de los ciudadanos”.

“Si no fuera por mis concejales, no se hubiesen colocado luces LED, no podríamos haber recibido donaciones ni avanzaríamos con las cloacas en el barrio San Miguel, ya que muchos concejales de otros bloques han votado en contra”, señaló.

El intendente y los candidatos supervisaron las obras que se realizan en la plaza de la estación de Maquinista Savio, donde conversaron con vecinos y microemprendedores.

Desde allí se dirigieron a la plaza de la estación de Garín, donde compartieron actividades con chicos y adolescentes y visitaron a comerciantes del boulevard Presidente Perón.

Junto a su esposa y a Juan Carlos Toledo, Sujarchuk recorrió obras y dialogó con vecinos en Maquinista Savio y Garín https://t.co/wnWT3ZS20Z pic.twitter.com/MZeNN7UfVz — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) September 17, 2017

“Pedimos el apoyo de todos los vecinos, las obras que estamos haciendo no son casualidad ni magia, son por la buena administración de la Intendencia, a tal punto que esta gestión ha sido reconocida hasta por la propia gobernadora”, remarcó Toledo.

Por su parte, Russo insistió en su compromiso de llevar a la Cámara de Diputados el reclamo por la puesta en marcha del Hospital del Bicentenario: “Juntamos muchas firmas de vecinos para pedirle al gobierno nacional que lo termine, ya que representaría una gran ventaja por su dimensión y tecnología en materia de salud, tanto para Escobar como para toda la región”.

“Es una obra que está muy avanzada, ya se ejecutó en un 90% y cuenta con la aparatología médica, lo más complejo y costoso. Sólo falta la voluntad política de ponerlo en funcionamiento y eso es lo que iré a buscar todos los días desde mi banca”, aseguró la primera dama escobarense, que va en el puesto 13 de la lista de diputados del kirchnerismo.

La numerosa comitiva oficialismo se trasladó de una localidad a otra en un flamante colectivo que formará parte del marketing de campaña de Unidad Ciudadana en Escobar.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios