Nuevos cajeros automáticos del Banco Provincia en Maquinista Savio y Matheu. El titular de la entidad, Juan Curutchet, participó de la instalación de los dispositivos junto al candidato a concejal de Cambiemos, Leandro Costa. Por razones de seguridad, fueron colocados en las comisarías de cada localidad.

