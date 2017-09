Leandro Costa, picante: Acusó a Sujarchuk de “oportunista, autoritario y mentiroso”

El primer candidato a concejal de Cambiemos calificó con “menos de un 4” la gestión del Intendente. Además, habló sobre la Fiesta de la Flor y afirmó que su presidente “debe dar un paso al costado”.

A menos de un mes para las elecciones generales, el primer candidato a concejal de Cambiemos, Leandro Costa, endureció su discurso contra el intendente Ariel Sujarchuk: lo calificó de “oportunista, autoritario y mentiroso” y sostuvo que su gestión “está muy por debajo de las expectativas que había generado”.

En una entrevista con El Día de Escobar, el referente local del macrismo hizo declaraciones muy picantes sobre diversos temas. Dio su versión sobre el mediático caso del parrillero de Garín al que conoció en un timbreo con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; aseguró que en las elecciones del 22 de octubre los escobarenses van a plebiscitar la gestión municipal, a la que calificó con “menos de un 4”, y adelantó que su objetivo es llegar a los 37 puntos.

Además, se metió de lleno en la polémica por la falta de apoyo de la Nación a la Fiesta de la Flor, a la que acusó de estar “absolutamente politizada”, y pidió la cabeza de su presidente, Tetsuya Hirose: “Si está quebrada, como leí que dijo, es porque hay una mala administración y debe dar un paso al costado”, afirmó, sin medias tintas.

Cuando gobernaba el pattismo en Escobar, este distrito era clave para el kirchnerismo, fundamentalmente desde lo simbólico. ¿Pasa algo parecido hoy para Cambiemos? ¿Se deben a eso tantas visitas de funcionarios y candidatos en la campaña?

No tiene que ver con Escobar sino con el Conurbano. Es el lugar donde más cuesta explicar el cambio y en donde mejor le va a Unidad Ciudadana por la gran cantidad de resignación que hubo en los últimos doce años.

Hace unos días se generó una polémica por un tweet de la ministra Stanley, en el que publicó la foto de un hombre que tenía una parrilla en la puerta de su casa, en Garín. Hasta la ex presidenta cuestionó que festejara un trabajo precario. Vos estuviste en ese timbreo. ¿Considerás que se equivocó?

Los timbreos son absolutamente transparentes y lo que habían puesto Carolina y su equipo es la verdad. El hombre pidió hablar con nosotros, nos contó que tenía un kiosco atrás y que los sábados y domingos hacía una changa con la parrilla porque pasaba mucha gente y vendía. A los dos o tres días, a raíz de ese tweet, lo vemos a nuestro Intendente, el oportunista político, tratando de sacar tajada de algo que fue transparente.

¿Qué se juega en esta elección en Escobar? ¿Cuál es tu lectura: se plebiscita la gestión municipal o se replica el enfrentamiento macrismo/kirchnerismo?

Se plebiscitan las gestiones, pero también estamos tratando de agrandar el equipo de la provincia y si volvemos al discurso de la resignación, el miedo y el fracaso de la corrupción de los últimos doce años o si seguimos en esta constante de crecimiento de los últimos doce meses. Hay 14 sectores de la economía que están creciendo y, por lo tanto, trasciende a las fronteras de Escobar lo que se juega en esta elección.

¿Qué puntaje le pondrías a la gestión de Sujarchuk?

Si se hace respecto a las expectativas, es menos que 4. Y si no, con suerte, tendría un 4. Generó muchísimas expectativas y lo hizo mintiendo, es muy fácil verlo. Es una gestión que miente, que pone muchos carteles y que tiene cifras incomprobables en la gran mayoría de las publicaciones y las publicidades. Esta gestión privilegia el parche sobre lo que dura para siempre y, además, se quiso quedar con un montón de obras financiadas por la Provincia o la Nación, pese a criticar el endeudamiento que se realizó para poder hacerlas. No es consistente el discurso de Sujarchuk, porque es mentiroso.

Las encuestas más recientes marcan que Cambiemos estaría avanzando y podría revertir la derrota en la provincia, ¿Sentís que esto te obliga a ganar acá o, al menos, descontar los casi 4 puntos de diferencia de las PASO?

A Escobar le pusieron una meta y fuimos felicitados hasta por Jaime Durán Barba. La meta era sacar 30 puntos y lo superamos ampliamente. Ahora tenemos otro objetivo, que es sacar 37. Así nos vamos planteando las metas para el objetivo a largo plazo, que es ganar la Intendencia en 2019 para gobernar bien, sin decir mentiras y tener muchísima más relación con la Provincia y la Nación. Vamos por el buen camino y el vecino entiende que somos la única alternativa al gobierno que está hoy.

Te consulto por otro tema del que se habló mucho en la semana: ¿Cómo ves que el Ministerio de Turismo de la Nación le haya sacado el apoyo económico a la Fiesta de la Flor?

La Fiesta de la Flor está absolutamente politizada y me llama la atención que, livianamente, el presidente de la asociación civil Fiesta Nacional de la Flor salga a decir que está prácticamente quebrada. Cuando un presidente de una asociación civil dice que está fundida, lo primero que tiene que hacer es renunciar porque hizo mal su trabajo. La asociación tiene gente excelente que ha colaborado siempre con ella, pero directivos no muy capacitados y que están mezclados con la Intendencia por cuestiones familiares. Falta previsión, creatividad e innovación. La Fiesta de la Flor desde hace tres o cuatro años que es igual y la misma gente lo dice.

¿Estás de acuerdo entonces con que el Ministerio de Turismo de la Nación le haya retirado el subsidio?

Los subsidios se renuevan todos los años y, si hubiera sido bien pedido, creo que lo hubiesen tenido. El pedido del subsidio se hizo el 14 de agosto. Yo si tengo una fiesta que empieza a fines de septiembre y termina a mediados de octubre, en noviembre ya estoy pidiendo el subsidio para el año que viene. Sea quien sea el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor, y ojalá que sea otro, en noviembre yo ya me voy a poner en contacto para que empiecen las notas y los pedidos en tiempo y forma y no un mes antes. También sé que el Banco Provincia y la provincia de Buenos Aires quisieron colaborar y participar con una carroza y no se pudo.

Me sorprende que hables así de Hirose…

Yo quiero que Hirose no sea más el presidente, lo digo con todas las letras y me parece que él es el responsable de que la Fiesta de la Flor esté todos los años igual y que, incluso, esté un poco peor. La Fiesta de la Flor necesita un cambio urgente. Creo que Hirose debería dar un paso al costado y dejar que sangre nueva, gente joven, más creativa y con mucho más empuje se haga cargo.

¿Vos crees que el Municipio la está utilizando políticamente? Porque también la está sosteniendo económicamente de una manera que, de no existir, probablemente ya sería inviable…

Me parece muy bien que el Municipio la sostenga, porque nos da una visibilidad a nivel nacional que Escobar necesita, sobre todo porque estamos en una zona que en un futuro cercano debería ser un polo de mini turismo y hay que fomentarlo.

Al hacer un repaso de estos años que llevás en la política y la función pública, ¿te arrepentís de algo?

Sí, me arrepiento de cosas que voté o dejé de votar en el Concejo. Por ejemplo, desde Cambiemos estuvimos en contra del aumento de las tasas por Seguridad e Higiene y por Servicios Generales, pero no nos opusimos a las de Derechos de Construcción. Y hoy vemos que eso es un freno al crecimiento y a la inversión privada en el partido de Escobar. Después, estamos tratando de ver como solucionamos el transporte público en Escobar y no lo podemos hacer, ni desde el oficialismo ni desde la oposición. Dentro de la política no, porque yo siempre tuve una coherencia. Estuve siempre enfrentado al kirchnerismo: en una alianza o frente electoral que salió segundo en 2011 como concejal; lo hice junto con el PRO en el Frente Renovador en una boleta que no era la oficial y frenando ese sueño de re-reelección; y de 2015 no me arrepiento para nada, al contrario: acompañar al presidente Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal fue una de las mejores decisiones que tomé.

En 2015, antes de las elecciones, dijiste que Sergio Massa debía declinar su candidatura presidencial. ¿Qué pensás que tendría que hacer ahora?

Desde hace tiempo nosotros somos los que enfrentamos al kirchnerismo y Massa debería haberse sumado, porque en ese momento hacía falta. Se ganó en segunda vuelta por 51 a 49 y con Massa en ese momento diciendo casi, casi que voten todos a Mauricio Macri. Es un dirigente que también le ha mentido mucho a la gente, que no es creíble. Creo que debe llamarse a silencio un tiempo y después utilizar toda la capacidad que tiene para construir y no destruir. Massa es muy menor dentro de esta pelea que estamos dando contra Unidad Ciudadana.

¿Qué pasa el 22 de octubre si en Escobar gana uno u otro? ¿Cuál es la diferencia para el vecino? ¿Qué va a cambiar?

Depende de cómo lo tome el Intendente. Tiene que entender que no está acompañado por la mayoría del pueblo del partido de Escobar, que ha perdido muchísimas adhesiones y apoyo respecto de la última elección. Si el Intendente comprende que tiene que escuchar más a la oposición, muchísimas políticas públicas a largo plazo en Escobar se van a poder llevar adelante. Si mantiene su postura intransigente de “yo lo sé todo” y autoritaria, la verdad es que vamos a seguir dos años tratando de controlar bien lo que hace, siendo la voz de todos los que nos votaron y esperando al 2019 para ganar la elección y poder, de una vez por todas, llevar a Escobar a ser un municipio pujante, que piense y tenga visión de futuro.

