Jorge Taiana encabezó un acto junto a Ariel Sujarchuk y Laura Russo en Garín

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner fue el principal orador de un plenario de militantes de Unidad Ciudadana en el Club Social y Deportivo. “Tenemos que volver a derrotar al gobierno por más diferencia, para ponerle un límite al ajuste”, arengó.

En el Club Social y Deportivo Garín, Ariel Sujarchuk encabezó un plenario de Unidad Ciudadana de Escobar, que contó con la presencia del candidato a senador nacional, Jorge Taiana, la precandidata a diputada nacional, Laura Russo, y el primer precandidato a concejal por el distrito, Juan Carlos “Chicharra” Toledo.

Los dirigentes, junto a más de 2000 personas, reafirmaron su compromiso de trabajar por el triunfo del espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner en la próximas elecciones del 22 de octubre. También participaron del acto, funcionarios municipales y otros dirigentes políticos, sindicales y sociales del partido de Escobar.

La primera en tomar la palabra fue Laura Russo: “En tiempos de crisis como el que estamos atravesando, las mujeres nos volvemos más fuertes que nunca para sostener a nuestros hijos, a nuestros compañeros y a nuestros hogares. Nos ponemos de pie para frenar el ajuste y, como dice Cristina, para no perder ninguno de los derechos conquistados en los últimos años. En esta elección está en juego el segundo senador nacional por la provincia de Buenos Aires y no tengo dudas que ese nombre es Jorge Taiana”.

“A los candidatos de Unidad Ciudadana nos une la convicción de que desde nuestras bancas jamás vamos a votar en contra de los intereses de los trabajadores y con Jorge, y con Cristina, le vamos a exigir al Estado nacional que termine de una vez por todas el hospital del Bicentenerario de Garín, porque si hoy tenemos buena salud pública en el partido de Escobar es gracias al esfuerzo del intendente”, enfatizó la candidata a diputada.

Jorge Taiana encabezó un plenario de Unidad Ciudadana en Garín junto al intendente Sujarchuk: “Tenemos que volver a derrotar al gobierno pero por más diferencia, para ponerle un límite al ajuste”, arengó. https://t.co/SX3r6YXwzg pic.twitter.com/rgGoj2doCN — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) September 28, 2017

Luego fue Ariel Sujarchuk quien realizó un encendido discurso: “Vengo a decirles que Escobar es una mancha celeste en un mar amarillo, pero no se va a rendir porque es un distrito donde la gente de bien es mayoría, donde el amor vence al odio y donde cada uno de nosotros sufre cuando ve que a un vecino le va cada vez peor”.

“Nos enfrentamos a los políticos del Facebook y del Twitter, a los que en el Concejo Deliberante votaron en contra de la llegada de las cloacas, del mejoramiento de las calles y de la reconversión del alumbrado público. Son mezquinos con el pueblo de Escobar porque anteponen sus propios intereses. Pero esta es la hora de que ese pueblo se haga escuchar, porque somos los herederos de los sueños de Perón y de Evita, de Néstor y de Cristina”, afirmó el jefe comunal.

El último orador fue Jorge Taiana, ovacionado por la enorme cantidad de vecinos que colmó el gimnasio del Club Social y Deportivo Garín. “Estoy muy feliz de compartir este momento con todos ustedes acá en Escobar. Estoy feliz también porque acá hay un candidato a primer concejal, como ‘Chicharra’ Toledo, que viene a fortalecer la gestión de Ariel en el distrito desde su ejemplo de ser un hombre de trabajo y entregado a su gente. Sé también que Laura es una mujer con coraje y con principios profundos, y que va llevar las demandas de Escobar y de las mujeres escobarenses al Congreso para defenderlas como se debe. Y de Ariel no hace falata que diga nada, porque ya demostró que se puede transformar un distrito, aun con un gobierno provincial y un gobierno nacional que no sólo no ayuda sino que además castiga a los municipios que no son de su signo político”.

Ovacionado, el candidato a senador concluyó el acto pidiendo a los militantes todo el esfuerzo necesario para ganar las elecciones en octubre: “A los peronistas nos gustan estos plenarios porque son el ámbito ideal para debatir los proyectos que nos permitan volver a tener futuro. Sepan todos que estamos comprometidos en defender los derechos de los trabajadores y a toda la industria nacional. Unidad Ciudadana tiene que ganar en octubre para dar un mensaje contundente de que no se puede seguir avasallando derechos, despidiendo gente de las fábricas y endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que volver a derrotar al gobierno como lo hicimos en agosto pero aun por mayor diferencia. Ellos quieren un cheque en blanco para aplicar un ajuste todavía más salvaje y nosotros somos los únicos capaces de ponerle un freno y un límite”.

Fuente: El Día de Escobar











