Carranza arremetió contra Leandro Costa: “Es un mocoso nacido en cuna de oro”

El candidato a concejal de 1País cuestionó a su par de Cambiemos por las declaraciones que hizo contra el presidente de la Fiesta de la Flor. Además, respaldó la gestión del intendente Sujarchuk, que le hizo varias críticas.

Falta muy poco para las elecciones generales y los candidatos a concejales no dudan ni un segundo en endurecer su discurso para intentar captar más votos o retener los ya logrados en las PASO. Entre otros, también es el caso de Luis Carranza, quien va por su sexto mandato consecutivo y encabeza la lista de 1País, que apuntó toda su artillería verbal contra Cambiemos y su referente en Escobar, Leandro Costa.

“Realmente me molestó que el gobierno nacional le haya dado la espalda a la fiesta por antonomasia de todos los escobarenses. Y me parece muy mal que un mocoso nacido en cuna de oro tenga la osadía de faltarle el respeto al señor Tetsuya Hirose, quien no solamente es el presidente de la fiesta sino que integró la primera comisión directiva de la institución”, disparó el edil oriundo de Garín en relación a las fuertes críticas que Costa realizó recientemente sobre la Fiesta Nacional de la Flor y su máxima autoridad.

Claro que su mirada está puesta en el domingo 22 de octubre, cuando en Escobar se dirima la renovación de doce bancas para el Concejo Deliberante y 1País (Frente Renovador + GEN) intente descontarle puntos a la alianza del presidente Macri y la gobernadora Vidal.

“Creemos que no solamente vamos a mantener la cantidad de votos -17,4%-, sino que la vamos a incrementar teniendo en cuenta que aproximadamente 40 mil vecinos del partido no acudieron a votar en las PASO. Nuestro objetivo es llegar al 20% y estamos muy confiados en poder alcanzarlo”, aseguró Carranza en declaraciones a El Día de Escobar.

-¿Cómo estás viendo la campaña y cuál es tu proyección a menos de un mes?

-Lo que noté después de las PASO es una falta de interés por parte de los vecinos. Entiendo que hay que corregir este tiempo bastante extenso de casi dos meses entre una elección y la otra. Recién ahora es como que la gente muestra un interés mayor, que coincide con el lanzamiento de las campañas publicitarias partidarias en los medios de comunicación. Nosotros estamos confiados en que no solamente vamos a mantener la cantidad de votos, sino que la vamos a incrementar teniendo en cuenta que aproximadamente 40 mil vecinos del partido de Escobar no acudieron a votar en las PASO.

-¿Crees que en esta elección van a ser los árbitros de la pulseada Cambiemos-Unidad Ciudadana?

-La polarización es innegable, en una elección que ha tomado un tinte nacional, más allá de que no se elija presidente, gobernador ni intendente. Está claro que esta es una elección que se ha nacionalizado al máximo, en un planteo muy inteligente que ha hecho el gobierno nacional que conduce Mauricio Macri. Desde 1País tratamos de seguir estando cerca de la gente y llevando adelante una campaña sin agravios y, fundamentalmente, basada en propuestas alternativas a la gestión nacional, provincial y municipal y en un contacto continuo con la gente.

-Las últimas encuestas coinciden en que Cambiemos revertiría el resultado y 1País cedería unos puntos: ¿Crees que corren el riesgo de una fuga importante de votos? ¿Qué porcentaje esperan alcanzar?

-Nosotros nos hemos puesto como objetivo llegar al 20%. Hace dos años, en las PASO, tuvimos los mismos guarimos en nación, provincia y municipio y después superamos los 20 puntos en la elección general. Ese es el objetivo, teniendo en cuenta el escenario nacional, y estamos muy confiados en poder alcanzarlo. No pensamos en una fuga de votos, porque no es lo que estamos palpando en los barrios, las mesas partidarias y las distintas visitas de referentes al distrito. Lo que hay que tener en cuenta dentro de los vecinos que no fueron a votar, es la gran cantidad de jóvenes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 70, que tienen el derecho y no la obligación. Nuestro voto, fundamentalmente, está basado en la clase media, la clase trabajadora, los adultos mayores y, en menor medida, la juventud. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de la elección de agosto, ahora no va a haber 19 boletas en el cuarto oscuro sino siete. Eso creo que va a concentrar aún más el voto, y tengamos en cuenta que entre las doce alternativas políticas que no superaron el piso del 1,5% para poder acceder al comicio general, en total pasaron el 5% y eso de alguna forma también va a incidir en la elección. El pueblo no quiere una concentración de poder en ninguno de los gobiernos y tampoco quiere que haya una voz única de la oposición. Si se repite el resultado de las PASO, los consensos en el Concejo Deliberante se van a tener que profundizar aún más, porque ninguno de los bloques va a tener la mayoría por sí misma.

-A la luz de los resultados de las PASO, ¿fue un error estratégico la alianza con Stolbizer?

-Lo que arrojaron los resultados de la elección fue que en política, a veces, dos más dos no es cuatro. Si nosotros comparáramos los resultados que obtuvo Sergio Massa por un lado y Margarita Stolbizer por otro en la elección presidencial, los números tendrían que haber sido más elevados. Sí destaco la figura política de Margarita y su equipo de trabajo, que le han dado un sesgo progresista que el Frente Renovador por sí solo no lo tenía. Nosotros siempre tuvimos en claro que estamos participando en una elección legislativa, con una proyección a 2019, que va a ser el momento en donde nosotros entendemos que el Frente Renovador y el GEN van a tener que ser parte de un espacio mucho más amplio, en el cual el peronismo tiene que ser la columna vertebral para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri y ser una alternativa seria de poder. No puede ser que el peronismo vaya atomizado en tres listas como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, mientras que Cambiemos, integrado por el PRO y la UCR mayoritariamente, fue con lista de unidad. No se puede dar esa ventaja.

-Sacándote de la elección por un rato, ¿cómo ves la polémica actual sobre la Fiesta de la Flor, con la decisión del Ministerio de Turismo de retirarle el subsidio, las declaraciones del Intendente y las de Leandro Costa pidiendo que Hirose de un paso al costado?

-Realmente me molestó que el gobierno nacional le haya dado la espalda a la fiesta por antonomasia de todos los escobarenses. Fuera del distrito, a Escobar lo conocen por la Fiesta de la Flor, y por eso me hubiera gustado que, como fue una tradición, al menos en los 22 años que llevo en la función pública, el Ministerio brinde un respaldo importante en cuanto a lo económico y la difusión. Por otro lado, recordemos que se trata de una asociación civil cuya comisión directiva trabaja ad honorem, dejando de lado sus actividades privadas para poner su granito de arena día a día y que la Fiesta de la Flor, desde hace 54 años, sea el orgullo de todos los escobarenses. Respecto a las declaraciones del candidato de Cambiemos, me parece muy mal que un mocoso nacido en cuna de oro tenga la osadía de faltarle el respeto al señor Tetsuya Hirose, quien no solamente es el presidente de la Fiesta sino que integró su primera comisión directiva. Desde 1País brindamos nuestro total respaldo a la institución y a sus autoridades.

-¿Está politizada la Fiesta de la Flor?

-Para mí no, porque ni el señor Hirose ni ninguno de los miembros de la comisión directiva tiene una actividad política-partidaria. Y en cuanto al respaldo que ha tenido, fue institucional de parte de la Municipalidad de Escobar y yo lo comparto plenamente, porque corresponde que el Municipio apoye a todas las entidades de bien público. Incluso, el Concejo Deliberante, que ha votado las eximiciones impositivas a la Fiesta.

-¿Qué se juega en esta elección? ¿Se plebiscita la gestión de los intendentes o considerás que la gente piensa más en lo nacional?

-Claramente es una elección que se ha nacionalizado. La estrategia política del gobierno nacional fue esa; inteligentemente lo ha planteado así. Pero en esta elección no se elige presidente, gobernador ni intendente, porque Macri, Vidal y Sujarchuk van a continuar en sus cargos hasta el 10 de diciembre de 2019. Hay que ser claros con la gente: lo que se está eligiendo son los tres senadores que van a representar a la provincia de Buenos Aires en la Cámara Alta; a los 35 diputados nacionales que van a representar a la provincia en la cámara Baja del Congreso Nacional; y en Escobar, a los doce concejales y cuatro consejeros escolares que se van a integrar a aquellos que tienen mandato hasta 2019. En definitiva, es una elección donde se le brinda al votante la posibilidad de ampliar la cantidad de concejales que defienden las políticas del gobierno de turno, por un lado, y por otro la opción de elegir a los candidatos de la oposición que mejor los pueden representar. Nosotros, le volvemos a pedir a la gente su voto de confianza para seguir representándolos con la vocación de servicio, el trabajo, la experiencia y las ganas que hemos demostrado en todos estos años.

-¿Qué puntaje le pondrías a la gestión de Sujarchuk? ¿Qué le destacas y qué crees que le falta?

-La calificaría con un aprobado, no quiero decir un número. Es un intendente que tiene mucha capacidad de trabajo. Tiene un muy buen equipo de trabajo, pero me gustaría que haya una mayor presencia de vecinos de Escobar en ese equipo. Ha llevado adelante una gestión prácticamente sin apoyo económico-financiero de los gobiernos nacional y provincial, en relación a los distritos que son del mismo color político que el presidente y la gobernadora, como, por ejemplo, Pilar. Ha hecho una inversión importante en infraestructura, salud, educación, en los espacios públicos y en la modernización del Estado municipal. Y como deudas pendientes, deja mucho que desear el servicio de transporte público de pasajeros, y entendemos que se debe declarar la emergencia de todas las líneas comunales y convocar a una licitación nacional e internacional para que mejore la calidad de los colectivos y, fundamentalmente, el cumplimiento de la frecuencia de los servicios. También me gustaría que se acentuarán las políticas de generación de empleo, como así también las políticas relacionadas con la promoción cultural y las personas especiales.

-¿Qué va a cambiar si gana uno o gana otro? ¿Se abre una nueva etapa política a partir del 23/10 o será solo una continuidad con reacomodamientos legislativos?

-No va a cambiar nada porque acá no se elige intendente y en el Concejo Deliberante ninguna fuerza política va a tener mayoría por sí misma. Nosotros les pedimos a los vecinos que nos acompañen con su voto, porque entendemos que se van a venir medidas del gobierno nacional muy fuertes en contra de los trabajadores. El gobierno nacional va a intentar avanzar en una reforma laboral y jubilatoria y en distintas acciones en materia económica que van a seguir la línea que ha demostrado Macri en estos veinte meses: gobernar para los que más tienen en detrimento de los trabajadores. Por ello, apostamos a que haya una oposición como la de 1País, responsable, apoyando lo que está bien y beneficia a los argentinos, y controladora, rechazando fuertemente todo aquello que los perjudique.

