Juan Carlos Toledo: “Se están haciendo muchas cosas que antes no se veían”

El primer candidato a concejal de Unidad Ciudadana defiende la gestión del Intendente y confía en “ganar por más diferencia que en las PASO”. Además, afirma que va a asumir su banca para “discutir sanamente” en el Concejo.

A diferencia de los otros dos protagonistas con los que competirá en las elecciones del domingo 22 -Leandro Costa (Cambiemos) y Luis Carranza (1País)-, Juan Carlos Toledo no es concejal, tampoco tiene antecedentes en la militancia política -se incorporó recién por la campaña- ni es de lanzar declaraciones picantes sobre sus adversarios. El actual jefe de Defensa Civil y ex bombero voluntario, que encabeza la lista de Unidad Ciudadana, exhibe un perfil más moderado, consciente de que recién está dando sus primeros pasos en este nuevo camino y de que tiene “mucho que aprender”.

Aún así, “Chicharra” Toledo muestra firmeza en algunas definiciones. Dice estar convencido de que el oficialismo se impondrá en Escobar “por más diferencia que en las PASO”; defiende la gestión del intendente Ariel Sujarchuk porque “se están haciendo cosas que antes no se veían”, aunque admite una deuda pendiente con el estado de las calles, y asegura que su candidatura no es testimonial, ya que piensa ocupar su banca de concejal a partir del 10 de diciembre para “discutir sanamente” en el Concejo Deliberante.

Estás acostumbrado a relacionarte con la gente de otra manera, como bombero, comerciante y funcionario, ¿cómo te sientan ahora el traje de candidato y la campaña?

Estoy a mil. Todavía no tuve tiempo de parar y pensar cómo va a ser mi día después del 10 de diciembre. Nunca había hecho política y no podía imaginar que fuera tan dura una campaña. Pero estoy súper contento. Me llegan mensajes todos los días, mucha gente que me alienta, que quizás no me conoce personalmente y en las reuniones con vecinos se dan encuentros en los que te das cuenta que te abrazan con ganas porque apoyan realmente la candidatura.

¿Cuál es el reclamo más frecuente de los vecinos en las reuniones que realizan?

El estado de las calles. La mayoría que son de tierra y la gente quiere el asfalto.

¿Sentís que en esta elección se plebiscita la gestión de Sujarchuk?

El que tiene puesta la camiseta de Cambiemos, no nos va a votar. Pero el que recorre el partido de Escobar nos va a votar, porque se hicieron muchas cosas. No lo digo porque yo estoy dentro de esa gestión, sino que lo estamos viendo. El vecino se tiene que dar cuenta que se están viendo cosas que no se veían antes.

Cambiemos está repuntando en las encuestas y acá la diferencia fue corta, de apenas 3 puntos y medio. ¿Tenés miedo de perder? ¿Pensás esa posibilidad?

Yo no dudo que en Escobar vamos a ganar, incluso por más diferencia que en las PASO, estoy muy confiado.

Ganen o pierdan vos vas a ser electo concejal, ¿vas a asumir?

Sí, voy a ser concejal. Quiero tener la experiencia y sé que me van a cascotear. Políticamente me van a dar vuelta, pero trabajando no creo. Yo no le tengo miedo al trabajo.

¿Estás siguiendo de cerca el funcionamiento del Concejo Deliberante para ir familiarizándote?

Sí, aunque todavía no he estado en ninguna sesión porque no quiero tener ninguna controversias. Aunque aclaro que no tengo problemas con Germán (Maldonado) ni con Luis Carranza. A todos los saludo, como lo hice antes.

¿Con Leandro Costa tampoco tenés problemas?

No, lo saludé dos veces en mi vida: la primera vez fue en el acto del 50º aniversario de la TécnicaNº1 y la otra hace unos días, en el Concejo. Sí conozco al padre.

¿Te ves peleándote en el Concejo?

Puede ser que sí. En los lugares que estuve, tanto en lo laboral como en lo institucional, siempre manejé algo. En la cancha de Independiente de Avellaneda estuve a cargo de la seguridad, en Turismo Carretera en la parte de incendios, en el destacamento de bomberos de Matheu, ahora en Defensa Civil… Yo digo lo mío y lo afirmo mientras no me demuestren lo contrario. Voy a discutir sanamente y soy calentón, pero no voy a insultar a nadie.

¿Tenés ganas de ser concejal?

Sí, es una experiencia nueva. Repito que no soy político y no entiendo del tema, pero cuando entré a los bomberos tampoco sabía apagar un incendio y aprendí. Espero que pase lo mismo como concejal, yo voy a hacer lo imposible para que sea así.

Fuente: El Día de Escobar











