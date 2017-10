Cristina Kirchner visitará Maquinista Savio en el tramo final de la campaña

La ex presidenta encabezará este lunes a las 17 un acto en el que inaugurará la remodelación de la plaza de la estación de la localidad, junto al intendente Ariel Sujarchuk y su esposa, Laura Russo.

La ex presidenta y primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, visitará este lunes la localidad de Maquinista Savio, un histórico bastión del peronismo, donde encabezará un acto en el que se inaugurará la remodelación de la plaza de la estación.

Será la segunda visita de la ex mandataria al distrito en apenas un mes. En los primeros días de septiembre había estado en el polideportivo Islas Malvinas de Garín, donde saludó a las familias que participaban de un evento por el Día del Niño. En esa oportunidad no hubo un acto sino que se trató de una escala proselitista, ya que estaba en viaje a un encuentro de mujeres en Capilla del Señor.

Maquinista Savio es una de las tres localidades del partido de Escobar Unidad Ciudadana se impuso en las elecciones primarias del 13 de agosto y en la que triunfó por mayor diferencia. Probablemente ese haya sido uno de los motivos por los que se decidió su presencia allí, en el tramo final de la campaña para las elecciones del domingo 22.

El acto está anunciado para las 17 y serían tres los oradores: en primero lugar la candidata a diputada nacional y esposa del jefe comunal, Laura Russo; después el intendente Ariel Sujarchuk y finalmente Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a su tinte proselitista, el evento también tendrá un carácter institucional en el sentido de que se inaugurará la remodelación de la plaza De la Madre y el Niño, una obra encarada por el Municipio y para la cual se están ultimando detalles contrarreloj.

Se especulaba con la posibilidad de que la ex mandataria recorra otros lugares de la localidad, especialmente el polideportivo municipal Juan Domingo Perón, distante dos cuadras de la plaza de la estación, que fue inaugurado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2009. Sin embargo, eso no ocurrirá, según pudo saber El Día de Escobar.

Es tal la expectativa y la importancia del acto que durante la semana se hizo presente en Savio el ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quien se reunió con los referentes locales del kirchnerismo para definir distintos aspectos organizativos.

Para el oficialismo será la puesta en escena más fuerte previa a las elecciones y se espera un marco multitudinario.

A las corridas: Decenas de empleados municipales trabajan contrarreloj en la plaza de la estación de Maquinista Savio para dejarla en condiciones para el acto del lunes con Cristina Kirchner. pic.twitter.com/C2hBpLvb2D — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 7, 2017

Fuente: El Día de Escobar











