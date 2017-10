A puro fervor, Cristina Kirchner encabezó un multitudinario acto en Maquinista Savio

La ex presidenta convocó a unas diez mil personas, a quienes instó a “redoblar esfuerzos” para “ponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”. Además, le reclamó al gobierno nacional que inaugure el hospital de Garín.

Ante una multitud desbordante de entusiasmo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes a la tarde un acto en la estación de Maquinista Savio, donde instó a los votantes de Unidad Ciudadana a “juntar muchas voluntades” para “ponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”.

“Hay que frenar el ajuste, como pasó con el 2×1. La gente salió a la calle y los que habían hablado a favor tuvieron que dar marcha atrás porque hubo una unidad, que no era diciendo que yo soy de tal cosa o soy de tal otra, sino diciendo que yo no estoy de acuerdo con esto”, sostuvo la ex mandataria.

A su vez, Cristina señaló que el presidente Mauricio Macri en vez de armar “listas negras de compatriotas”, en referencia a un artículo publicado por Clarín, debería preocuparse “por las listas de precios de los supermercados, de los remedios y de las tarifas”.

“En lugar de listas de personas se podría ocupar de las listas de los supermercados, donde muchas personas dejaron de comprar primeras marcas y van por segundas o terceras marcas, de los remedios que han aumentado exponencialmente”, remarcó la candidata a senadora nacional.

Por otro lado, Cristina Kirchner se dirigió a los presentes y pidió “que redoblen los esfuerzos para convencer a los que han votado oposición y no a nosotros o que no fueron a votar. Tenemos que juntar muchas voluntades para que gane la lista que nos importa a nosotros, que es la lista de los supermercados y de los remedios. “Es la lista de Unidad Ciudadana, que va a representarlos y, fundamentalmente, va a ponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”, arengó.

“La salud pública se está desplomando. Han empeorado los índices de mortalidad infantil y de salud. No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín”, prometió la ex presidenta, quien fue recibida por el intendente Ariel Sujarchuk, la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana y esposa del jefe comunal, Laura Russo, y el primer candidato a concejal Juan Carlos Toledo.

Al terminar su alocución, de unos veinte minutos, Cristina Kirchner se quedó un rato en el escenario, dio algunos pasos de baile y saludó a la gente que se acercó hasta el vallado en busca de una foto o un autógrafo, en un marco de fervor que por momentos amagó con desbordarse, pero que concluyó en orden y con una premisa clara: redoblar esfuerzos para repetir el triunfo de las PASO el próximo domingo 22.

