Esteban Bullrich visitó Escobar y salió a timbrear junto a Leandro Costa

El primer candidato a senador nacional dialogó con vecinos y comerciantes de los barrios Bourdet y Stone. “El mayor reclamo fue por la inseguridad, la falta de patrullaje y los robos”, expresó el referente local de Cambiemos.

En la última semana de campaña, Leandro Costa consiguió la figurita que le faltaba para completar el álbum de candidatos nacionales que vinieron al partido de Escobar. El único que estaba pendiente era Esteban Bullrich, quien este viernes a la mañana saldó su deuda con el referente local del macrismo.

El primer candidato a senador nacional de Cambiemos llegó a Belén de Escobar alrededor de las 10 y mantuvo una reunión privada con Costa. “Intercambiaron proyectos e ideas, hablaron del gran apoyo de la Nación y de la Provincia en esta localidad, de las obras realizadas, las que están en proceso y las futuras”, afirmó su equipo de prensa.

Después salieron a recorrer las calles de la villa Bourdet, empezando la caminata en la esquina de Italia y Ameghino. Tocaron el timbre y golpearon las manos en más de una decena de casas. En algunas no los atendieron y en otras los recibieron de brazos abiertos.

Uno de los vecinos a los que visitaron fue Santiago Farías, un joven artista local no vidente que es conocido por ser el cantante de la alegre banda tropical Lo que Faltaba.

La caminata abarcó también un tramo del barrio Stone, donde Bullrich y Costa dialogaron con vecinos y comerciantes. “El mayor reclamo fue por la inseguridad, la falta de patrullaje y los robos que vienen sufriendo”, señaló a El Día de Escobar el candidato a concejal.

A su vez, destacó “la energía” del ex ministro de Educación de la Nación. “Fue una de las mejores visitas, si no la mejor, que tuvimos en la campaña”, aseguró Costa, que en los últimos meses también fue anfitrión de Gladys González, Graciela Ocaña y “Toty” Flores, principales candidatos de Cambiemos en las listas de senadores y diputados. En todos los casos se aplicó el cuestionable criterio de no invitar a los medios y dar a conocer las actividades con posterioridad, vía gacetillas.

Antes de finalizar su visita, minutos después del mediodía, Bullrich destacó “a Leandro y a todo Cambiemos Escobar por el trabajo que hacen, por el compromiso y la garra que ponen todos los días por la gente. Sepan que estamos cerca y que cuentan con todo el equipo de María Eugenia Vidal para seguir avanzando”, expresó en declaraciones difundidas a través de un comunicado partidario.

En las elecciones primarias de agosto Cambiemos se impuso por varios puntos en la ciudad cabecera, aunque en el global del distrito el triunfo quedó para Unidad Ciudadana.

La agenda proselitista del macrismo escobarense continuará este sábado con un nuevo timbreo -el último antes de los comicios-, donde Costa y su equipo recibirán a los ministros bonaerenses de Economía y de Justicia, Hernán Lacunza y Gustavo Ferrari, y al presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.

Fuente: El Día de Escobar











