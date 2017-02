Inseguridad en Loma Verde: Vecinos recriminaron al Municipio y la Policía

Medio centenar de habitantes del barrio más septentrional del distrito criticaron la falta de respuestas y exigieron medidas urgentes para combatir la creciente delincuencia. “Necesitamos soluciones concretas”, enfatizaron.

Medio centenar de vecinos de Loma Verde participaron este viernes a la tarde de una reunión con funcionarios municipales y autoridades policiales para reclamarles medidas urgentes ante la ola de inseguridad que azota al barrio desde los últimos meses.

“Vine de Capital para vivir suelta y ya me enjaulé. Tuve que enrejar toda la casa, poner alarma y hasta comprarme perros para intentar evitar que me roben. No lo puedo creer”, fue una de las tantas expresiones formuladas por las personas que se convocaron a partir de las 19 en el galpón de la Cooperativa Escobar Norte, graficando a la perfección el cuadro de situación que atraviesa el barrio más septentrional del distrito, cuya famosa tranquilidad pareciera haberse perdido, según el relato de sus habitantes.

En este marco, las autoridades policiales presentes se defendieron de las críticas vecinales amparándose en la falta de uniformados por su afectación al Operativo Sol, un argumento que se repite año tras año en cada período estival. “Faltan dos semanas para que termine el operativo, así que creemos que para esa fecha ya podremos enviarles más efectivos”, informó el jefe distrital de Policía, Víctor Benedetti, quien al mismo tiempo aseguró que va a realizar gestiones “para bajar motopolicías al barrio”.

Por su parte, los representantes de la Comuna sostuvieron que “la municipalidad está haciendo una inversión muy importante en materia de seguridad”. “Se está previendo que Loma Verde tenga fibra óptica en los próximos meses para que pueda utilizar cámaras de seguridad y estar conectado al Centro de Monitoreo de Garín. Además, se van a incorporar móviles de Prevención Comunitaria y se colocarán ocho postas policiales y de prevención en los límites con los otros distritos”, adelantó Sergio Castellanos, de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria.

En esa línea, anunció que ya se está llevando a cabo una prueba piloto del Botón Antipánico Municipal en algunos de los barrios más peligrosos del partido, un sistema que a futuro también será implementado en el vasto y complejo territorio lomaverdense.

“No estamos hablando de algo de ciencia ficción. Es una tecnología que ya está en todos lados. Cuando ustedes aprietan el botón activan un chip de telefonía celular que está puesto en cada repetidora -en los postes- y envía una señal al Centro de Monitoreo informando dónde está la problemática. Lo único que tienen que hacer es apretar el botón”, explicó Castellanos sobre el funcionamiento del popular sistema de seguridad, cuya versión sin conexión municipal ya fue instalado en casi todo Escobar por los propios vecinos, en otro intento de combatir la delincuencia.

Pese a esta explicación oficial, la respuesta vecinal no se hizo esperar y fue tan breve como contundente. “Yo no veo pasar a la Policía ni en verano ni en invierno. No importa si vos ponés el botón antipánico, porque si lo apretás y no viene nadie, no sirve para nada”, fustigó un hombre, basando la argumentación en su propia experiencia y la de tantos otros vecinos que fueron robados y todavía aguardan una respuesta policial de sus alertas al 911.

“Acá hay un solo móvil y está claro que no puede hacer todo. Si pasa un hecho al final de la calle Boote y lo llamo yo que vivo en la otra punta, decime cómo hacen para llegar, y encima con el cacharro que tienen. Necesitamos que traigan móviles, que a partir de ahora digan cosas concretas. La municipalidad tiene que ayudar al destacamento porque el comisario no puede hacer magia”, concluyó, visiblemente afligida, otra mujer, en una suerte de pedido colectivo.

La reunión en la Cooperativa de Electricidad fue convocada conjuntamente por el Centro Social y Deportivo Loma Verde y la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) N°8 tras una serie de hechos delictivos ocurridos en el último tiempo, los cuales pusieron en alerta a los vecinos del hasta hace poco pacífico barrio escobarense.

Además de las autoridades citadas, también participaron del encuentro los subjefes del Comando de Patrullas y la Policía Local de Escobar, Eduardo Lukoski y Marcelo González, respectivamente; el titular del Destacamento de Loma Verde, Maximiliano Gelves; el segundo de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de Escobar, Honorio Rodríguez; y el coordinador de la UGC local, Néstor Seeling.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios