Denuncian a “Acero” Cali por violencia de género en la marcha del Día de la Mujer

Una joven, que aseguró haber sido su novia durante tres años, afirmó ante las cámaras de televisión que el ex luchador la amenazaba y la golpeaba. “Nunca lo denuncié porque le tengo miedo”, expresó.

Entre la multitud que participó este miércoles en la marcha en Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer, una joven denunció ante las cámaras de un programa de televisión al concejal y ex luchador de artes marciales mixtas Jorge “Acero” Cali por violencia de género.

El caso se conoció a través del programa de chimentos Infama, que se emite a la tarde en el canal América y tuvo a Denise Dumas haciendo la cobertura de la manifestación desde el móvil. En esas circunstancias, la animadora se acercó a una joven para consultarla sobre el motivo de su presencia.

“Hace dos meses terminé con mi pareja, que me maltrataba física y psicológicamente. Estuve tres años con él. Los malos tratos comenzaron porque él era muy celoso. Yo trabajaba con él y, como me debía plata, empezaron los maltratos”, contó inicialmente, sin revelar de quién se trataba.

Pero la identidad del acusado se conoció enseguida, cuando la cámara mostró que la joven sostenía a la altura de su cintura un cartel con una foto del destituido presidente del Concejo Deliberante de Escobar junto a la palabra “Violento”.

“Solía zamarrearme. Siempre terminaba con moretones en los brazos. Nunca lo denuncié porque me amenazaba y es un hombre al que le tengo miedo”, agregó la denunciante, llamada Milagros Guzmán, quien señaló que tomó la decisión de separarse luego de que él comenzara a amenazarla.

“Me amenazaba con que si yo hacía algo, iba a la tele o me denunciaba. Me amenazó de muerte. Siempre era por llamadas o mensajes. No sé qué hacer, porque tengo miedo de denunciarlo. Tengo los mensajes, las llamadas, tengo todo”, detalló la joven en su relato.

Pese a que la denuncia fue levantada por varios portales de noticias, el otrora campeón de kick boxing todavía no salió a defenderse de las graves acusaciones de su ex pareja.

Fuente: El Día de Escobar











