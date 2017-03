Confirman que el segundo muerto en el recital del “Indio” Solari era de Garín

Tenía 36 años y se llamaba Juan Francisco Bulacio. La autopsia descartó que haya fallecido por una avalancha, ya que no tenía señales de aplastamiento. La tragedia de Olavarría también enluta al partido de Escobar.

El destino a veces tiene preparadas sorpresas que parecen increíbles. Este fin de semana hubo una nueva muestra de ello. Uno de las personas que murió el fin de semana durante el recital del “Indio” Solari en Olavarría acaba de ser identificada como Juan Francisco Bulacio, de 36 años, con residencia en la localidad de Garín.

El apellido remite a otra noche negra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la mitológica banda de Solari. En 1991, Walter Bulacio, un joven que había ido a un show de los Redondos, fue detenido y torturado por la Policía. Días después murió en el Hospital Pirovano.

Las autoridades aún no pudieron determinar si el garinense fallecido en Olavarría es familiar del joven cuyo nombre se transformó en bandera para el público del rock nacional.

Inicialmente había trascendido que el nombre de la segunda víctima fatal, que no había sido identificada por no tener DNI, era otro: Osvaldo Daniel Mariano Leal, de unos 40 años, quien murió por un paro cardiorespiratorio traumático. El informe del médico legista Rioberto Varsermanas indicó que el cuerpo no presentaba señales de aplastamiento interno, por lo que su muerte no habría sido producto de la avalancha.

Fuentes consultadas por El Día de Escobar indicaron que Bulacio vivía en el barrio Cabot, tenía 4 hijos y se ganaba la vida haciendo changas.

Por su parte, Javier León, de 42 años, de Los Polvorines, fue la otra víctima fatal del recital. Murió por una trombosis cardiopulmonar y no presentaba señales de aplastamiento. Su mujer, María José, informó que el hombre se empezó a sentir mal y pidió asistencia a los médicos, quienes le dijeron que tenía un problema de presión arterial. Pocos minutos después se desplomó en el piso.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de Olavarría, pero los médicos no pudieron hacer nada.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios