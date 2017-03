Quién era Juan Bulacio, el garinense que falleció en el trágico show del “Indio” Solari

Vivía en el barrio Cabot, tenía 36 años, cinco hijos y era el mayor de ocho hermanos. Trabajaba en una fábrica metalúrgica y hacía delivery para un parripollo. La trágica coincidencia de su apellido con Walter Bulacio.

La coincidencia es escalofriante y trágica: el mismo apellido, el mismo destino. Walter, tras un recital de Los Redondos en 1991; Juan Francisco, ahora, en el show del Indio Solari en Olavarría. Ambos fueron a un concierto de rock y murieron.

Juan Francisco Bulacio es el segundo fallecido en el trágico recital del sábado a la noche, cuya identidad se conoció recién este lunes a media mañana. Pero aunque tenía el mismo apellido que Walter -murió tras ser secuestrado en una razzia y torturado por la Policía cuando había ido a ver a Redondos en Obras Sanitarias-, entre ellos no había ningún parentesco.

“El Colo”, como le decían, vivía en Garín, tenía 36 años y 5 hijos. Era el mayor de 8 hermanos. Trabajaba en la fábrica metalúrgica ROLMEC y también como delivery en un parripollo del barrio Cabot, llamado “El Gallo 2”.

El viernes había viajado a Olavarría con un grupo de compañeros de trabajo. Por otros medios fueron integrantes de su familia, quienes volvieron sin él.

“Lo vi por última vez el jueves. Vino a casa a pedirme una heladera tipo conservadora para llevar al recital. Fueron en micro. No tengo palabras. Me enteré por Crónica. Escuché el apellido y no tuve dudas”, contó su hermano Jonathan en diálogo con Clarín.

Durante el mediodía del lunes, toda la familia Bulacio se reunió en la casa de los padres del “Colo”. Su papá, Carlos, expresó: “Lo vi el jueves. Desde el sábado se sabía pero no nos dijeron qué pasó… Son demasiadas horas”.

Marcos Vega, quien viajó con “el Colo”, recordó: “Lo perdí. Seguro que fue después de la avalancha”. El hombre volvió en moto y algunos le exigieron más detalles: “No quiero mentir. No sé qué le pasó. Quédense tranquilos que ya hablé con la de Recursos Humanos para que en la fábrica estén atentos a todo y los ayuden”.

La titular de Desarrollo Social del Municipio de Escobar, María del Carmen Goñi, viajó en una ambulancia con dos hermanos del “Colo” para ir a buscar el cuerpo. Salieron a las 11 desde Garín y aún no se sabe si podrán volver hoy.

“Es un trámite muy engorroso. Tienen que reconocerlo y tener el okey de la morgue para dejarlo salir. Si no llega, es porque se le realizará una nueva autopsia”, explicaron.

Los análisis preliminares, según fuentes del caso, indican drogas y alcohol en la sangre de Bulacio. “Lo de su adicción es verdad -admite una familiar-. El tema es saber si lo aplastaron o qué le pasó”.

Silvia, la viuda del “Colo”, reveló que ambos habían discutido antes que él viajara a Olavarría, ya que ella no quería que se fuera al recital porque se iba a perder un festejo familiar.

“Yo estaba peleada con él. Me enojé porque se iba. Mi marido compró su entrada, se fue en micro y no volvió. No me lo van a devolver”, se lamentó la mujer, que es empleada doméstica y asegura que el “Colo” era “el que mantenía la casa”. Además, Silvia contó que la llamó el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, para darle sus condolencias.

Juan Francisco Bulacio seguía al Indio a todos lados y en su familia hablan de un presagio. Lo explicó Gonzalo Torres, su primo: “Los hijos se enteraron por la tele. Y me hizo acordar a las veces que él decía que se iba a hacer famoso cuando se muera”. Como Walter: por un trágico final.

Una de sus hijas, Camila, hizo público su dolor por Facebook, agradeció a quienes intentaron salvar a su padre y expresó: “Papá, te hiciste famoso como siempre dijiste: ‘Cuando muera voy a ser famoso’. Moriste en el lugar que elegiste, siguiendo al Indio que amabas tanto. Te amo con la vida”.

Fuente: El Día de Escobar











