A 35 años de la guerra, se conmemoró en Escobar el desembarco en Malvinas

La nota destacada del acto fue la ausencia de representantes del gobierno municipal, quienes no habrían sido invitados por el Centro de Veteranos. “Malvinas no es un partido político”, afirmó el presidente de la entidad.

Como cada 2 de Abril, la plaza de ex Combatientes del Atlántico Sur se colmó de emoción este domingo a la mañana con el recuerdo del 35º aniversario de la recuperación transitoria de las islas Malvinas y el homenaje a los 649 caídos en la guerra contra Gran Bretaña.

Pese al buen marco de público, no pasó inadvertida la ausencia de representantes del gobierno municipal y de concejales oficialistas, quienes no habrían sido invitados por el Centro de Veteranos de Guerra de Escobar. Según se supo, existe cierto disconformismo con el intendente Ariel Sujarchuk por el supuesto incumplimiento de algunos pedidos de la entidad.

Si bien el episodio fue motivo de sorpresa, comentarios y especulaciones entre los presentes, durante el acto conmemorativo organizado por el Centro de Veteranos se disimuló la tensión con el Ejecutivo. Al menos, su presidente, Juan Carlos Monti, no se refirió al tema cuando hizo uso de la palabra.

“Malvinas somos todos, es un sentimiento nacional. No es un partido político ni una necesidad operativa”, afirmó Monti al comenzar su discurso. “No somos parte de la dictadura ni la cola de la dictadura. El pueblo fue a aplaudir el día que fuimos a recuperar las islas, no a invadirlas. No estuvimos en una guerra interna, fuimos a pelear para recuperar la soberanía y mantener la soberanía en el suelo austral”, sostuvo el ex integrante de la Armada.

“En 35 años no vi parado al lado mío a los derechos humanos… No lo escuché al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel hablar sobre los derechos de los veteranos de guerra. No escuché a otros sectores tampoco. He escuchado la reivindicación de los que pelearon contra una dictadura, que han sido indemnizados y colocados en lugares estratégicos del gobierno”, se quejó Monti en otro tramo de su encendida alocución.

Durante el acto también se recordó especialmente a los cuatro habitantes del partido de Escobar que dejaron la vida en el campo de batalla: el vicecomodoro Rodolfo de la Colina, el soldado conscripto Jorge Inchauspe y los cabos Orlando De Chiara y Jorge Sosa.

Fuente: El Día de Escobar











