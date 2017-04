Artistas y ex futbolistas jugarán un partido a beneficio del hospital Erill

Ariel Ortega, Diego Latorre, Sergio Goycochea, Christian Sancho, Pablo Granados y Nicolás Francella son algunos de los confirmados. El evento está organizado por el Municipio y se llevará a cabo el sábado 6 de mayo.

Colaborar, es la tarea. Y ahora le toca el turno de hacerlo a artistas y ex futbolistas famosos, quienes el próximo 6 de mayo jugarán un partido a total beneficio del hospital provincial Enrique Erill, a partir de una iniciativa del Municipio.

Para el encuentro ya están confirmadas varias presencias de renombre. Ariel “Burrito” Ortega, Diego “Gambeta” Latorre, Sergio Goycochea, Rubén “Mago” Capria y José Chatruc son algunos de los consagrados ex futbolistas que aceptaron sumarse a esta cruzada solidaria.

Por el lado de los artistas, se dio a conocer que estarán Christian Sancho, Pablo Granados, Nicolás Francella y Vico D’Alessandro.

El “partido de los famosos”, que tendrá lugar el sábado 6 de mayo -a las 15- en el polideportivo municipal de Escobar, fue anunciado oficialmente este miércoles a la mañana durante una conferencia de prensa de la que participaron el intendente Ariel Sujarchuk, la directora del hospital, Fernanda Bigliani, y el presidente de la asociación cooperadora del Erill, Armando Sgüiglia,

“La sociedad de Escobar, en su conjunto, reclama por el hospital Erill. Por eso, desde el Municipio nos hacemos eco y realizamos estas acciones”, afirmó el jefe comunal, quien hace dos semanas le entregó un subsidio de 1 millón de pesos al establecimiento, además de donar mensualmente diez mil pesos de sus haberes desde el año pasado.

Sobre el partido de fútbol, Sujarchuk señaló que tiene tres objetivos: “El primero y principal, que toda la recaudación sea para el hospital; el segundo es darle visibilidad a los problemas que atraviesa como institución, y el tercero es comprometernos, todos por igual, cada uno desde su lugar”.

“Creemos que colaborar es un acto solidario, donde uno no solamente da sino que también recibe. Nosotros entendemos que la salud es un bien social y un derecho para todos por igual. Por eso invito al pueblo de Escobar a ser parte de esta fiesta solidaria”, remarcó.

Por su parte, la directora del hospital destacó “este nuevo gesto de la Municipalidad” y no ahorró elogios para Sujarchuk: “Agradecemos una vez más este compromiso y debo decir que el intendente ya nos tiene acostumbrados a este tipo de colaboraciones. Para nosotros es enriquecedor desde lo espiritual y un gran estímulo para seguir dando lo mejor que tenemos”, expresó Bigliani.

En el mismo sentido, el presidente de la cooperadora afirmó que “da gusto trabajar codo a codo con el Municipio para ver cómo podemos mejorar el hospital. He visto pasar muchos intendentes y he golpeado muchas puertas, y es la primera vez que somos recibidos no sólo para escucharnos sino para realizar acciones concretas”.

De la presentación también participó la concejal Gabriela Garrone, presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante de Escobar, quien recalcó: “El Erill es de todos, del más pobre y del que está mejor económicamente. Entonces, tenemos que hacer fuerza para que el más tiene no mire para otro lado. Y quiero destacar la participación del intendente, porque no tira la pelota afuera y se involucra, más allá de que el hospital pertenezca a la provincia de Buenos Aires”.

Los bonos contribución para el evento ya se pueden adquirir en el hospital Erill y en todos los polideportivos municipales. Hay de $50, $100 y $200.

