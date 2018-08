Pedro Rosemblat llega al teatro Seminari con su humor político para disidentes

De un lado, los cuadernos de las coimas, empresarios “arrepentidos”, allanamientos y pedidos de desafuero para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Del otro, el dólar por las nubes, la inflación sin techo, la pobreza que no baja, los aportantes truchos y el regreso del país al FMI. Tela para cortar está claro que no le faltará a Pedro Rosemblat, quien este sábado llegará al teatro municipal de Escobar con “Proyecto Bisman”, un show de humor político para disidentes.

A través de las risas y el delirio, la obra recorrerá la candente actualidad política argentina valiéndose de las desopilantes ocurrencias del ex “Cadete” de Roberto Navarro y de su colega Martín Rechimuzzi, más conocido por su personaje del falso periodista internacional Randal López.

Será la segunda presentación del humorista y militante kirchnerista en Escobar durante este año: en mayo ya estuvo con un show similar en un encuentro que el Consejo de Partido del PJ realizó en el microestadio del Club Boca del Tigre. Las entradas se venden a partir de $400 y pueden conseguirse anticipadas en la boletería online de la sala. La función es a las 21.30.

Fuente: El Día de Escobar











