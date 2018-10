Javier Calamaro se presentará este viernes en el Seminari con entrada libre y gratuita

En el marco de una serie de espectáculos libres y gratuitos para el público escobarense, este viernes por la noche el teatro Seminari recibirá al cantautor Javier Calamaro (53), quien repasará algunos de los éxitos de sus más de 30 años de carrera.

Caracterizado por su polivalencia a la hora de tocar ritmos tan variados como pop, rock y tango, el músico porteño -hermano menor del reconocido Andrés- tiene siete discos de estudio y un largo recorrido por escenarios de todo el país y el mundo.

Próxima vida (2015) es el último CD de Calamaro, que inició su carrera como líder de la banda Los Guarros y continuó en solitario poniéndole voz a hits como Quitapenas, No me nombres y Este minuto, entre otros éxitos. El recital comenzará a partir de las 21 y las entradas (dos por persona) podrán retirarse en la boletería de la sala el mismo día a partir de las 10. Se solicita al público colaborar con alimentos no perecederos para el programa Hambre Cero.

Fuente: El Día de Escobar











