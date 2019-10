AySA advierte posible falta de suministro por tareas de mantenimiento en la red

Por tareas de mantenimiento en la red de agua potable de Belén de Escobar, el servicio de AySA podría verse afectado en la zona comprendida por las calles De Franco (ex Las Margaritas), Stigliani (ex Los Tulipanes) Callao, San Francisco, Santa Fe, De los Inmigrantes, Las Fresias, Tomás Guida (ex Las Azucenas), Las Anémonas, César Díaz, Mansilla, Estrada, Tapia de Cruz, Neuquén, Cané y Travi.

La concesionaria informó que, por ese motivo, entre las 8 y las 16 de este jueves podría registrarse baja presión y/o falta de agua.

Desde la empresa se disculparon con los usuarios por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Y recordaron que, ante cualquier consulta, está disposición la línea telefónica gratuita 0800-321-AGUA (2482) para informarse sobre el estado del servicio durante las 24 horas.

Fuente: El Día de Escobar

