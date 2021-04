Duelo en la comunidad educativa por una docente que murió de coronavirus

Se llamaba Francisca Candia y estaba internada en el hospital Erill. Cuatro escuelas técnicas del partido de Escobar en las que trabajaba decidieron suspender sus actividades de este miércoles.

En medio del debate por la suspensión de las clases presenciales ante el avance de la segunda ola de coronavirus, una triste noticia enlutó este martes a la comunidad educativa escobarense: el fallecimiento de la docente Francisca Candia, quien se encontraba internada en el hospital provincial Enrique Erill con un severo cuadro de Covid-19.

Al conocer su deceso, la Escuela Técnica N°1 de Belén de Escobar, la Escuela Técnica N°2 de Garín, la Escuela Técnica N°3 de Maquinista Savio y la Escuela Técnica N°4 de Garín, donde ella trabajaba, publicaron un comunicado conjunto y anunciaron que suspenderán por duelo las actividades previstas para este miércoles.

A pesar de no estar asistiendo a trabajar, Candia contrajo Covid-19 en los últimos días y no pudo recuperarse. “Era una gran compañera de trabajo que ha pasado por nuestras aulas”, sostuvieron en la publicación. Ex alumnos, compañeros y conocidos la despidieron en las redes sociales con tristeza y cariño.

