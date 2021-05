De no creer: Automovilista cayó a un zanjón que estaba oculto bajo el agua

El llamativo incidente ocurrió esta tarde en el cruce de la ruta provincial 25 y la calle Los Mandarinos, en Matheu. Las precipitaciones llenaron el profundo zanjón y lo convirtieron en una peligrosa trampa para conductores y peatones.

Una imagen puede decir más que mil palabras. Sin embargo, a pesar de la elocuencia de la fotografía, es imprescindible una explicación para entender lo que pasó este lunes a la tarde en la localidad de Matheu, donde un vehículo quedó literalmente hundido en un zanjón que corre paralelo a la ruta 25.

Un conductor que circulaba por la calle Los Mandarinos quiso incorporarse a la arteria provincial cuando, repentinamente, su auto cayó en un profundo y peligroso zanjón que no llegaba a divisarse por la cantidad de agua caída en esas horas. No es una zanja nueva, pero es una verdadera trampa en circunstancias como estas. Afortunadamente, pese al susto, la impotencia y la indignación, el hecho no revistió mayor gravedad.

Las fotos que algunos vecinos publicaron en Facebook rápidamente empezaron a circular por la red social con todo tipo de comentarios. Muchos preguntaban si el conductor lograría que la empresa con la que tiene asegurado el vehículo le reconozca los daños ante un siniestro de esta naturaleza. Otros, en tanto, reclamaron que el Municipio tome nota de lo que pasó y adopte medidas para evitar que se repita un hecho así.

Fuente: El Día de Escobar

