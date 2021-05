Construyen una alcantarilla en el peligroso zanjón de la ruta 25

Es donde la semana pasada se cayó un auto en medio de la lluvia, porque la calle estaba cubierta de agua y la zanja no se veía. La tardía obra evitará que un accidente así vuelva a ocurrir.

Más vale tarde que nunca, dice el refrán, que aplica para el caso del alcantarillado que se está construyendo en la intersección de la ruta provincial 25 y la calle Los Mandarinos, en la localidad de Matheu, donde el lunes de la semana pasada cayó un auto en medio de la fuerte lluvia que se desató poco después del mediodía.

El caso, que varios medios nacionales levantaron a partir de una publicación de El Día de Escobar (ver nota acá), tuvo por protagonista a un joven conductor, llamado Nicolás Pincus (30), quien circulaba haciendo un reparto de mensajería a bordo de su Chevrolet Corsa City modelo ’97 y al doblar en dirección a la ruta quedó sumergido en el profundo zanjón.

“Esto no debería haber pasado. No había una sola señalización y el asfalto y la zanja se unificaron por la cantidad de agua. Solo espero que alguien se haga cargo de todo esto porque a mí me arruinaron”, había expresado Pincus en las redes sociales (ver nota acá). Aunque no se sabe si desde el Municipio se contactaron para ayudarlo, al menos la construcción de la alcantarilla evitará que otros pasen por una situación como la que le tocó padecer.

Fuente: El Día de Escobar

