Ruta 26: Queja por el servicio de transporte público en horas pico

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me gustaría que hicieran una nota de cómo tardan los colectivos en la ruta 26 yendo hacia Savio, todos los días a partir de las 16. Es un desastre, más de una hora esperando que algún colectivo pare. Las paradas llenas. Ayer estuve dos horas y media esperando un colectivo que me pueda llevar.

Es todos los días así. Para tomar algún colectivo que te lleve a Savio, uno está más de hora y media esperando, ninguno para, ni el 291, ni el 176, ni el 203. No importa, no paran. Y el que para, suben algunos y otros no.

Ayer, por ejemplo, estuve desde las 17:30 hasta la 19 esperando para tomar un colectivo. Vayan a esa hora, saquen fotos y verán la cantidad de personas que esperan los colectivos. Vienen llenos de Escobar y cuando llegan ahí no podemos subir. Es un desastre el regreso a casa.

Viviane Rodrígues Cavalcante

(Maquinista Savio)

Fuente: El Día de Escobar

