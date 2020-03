Malestar por el caos vehicular en el puente del Curvón de Garín

DIRECTOR DE EL DÍA DE ESCOBAR

CIRO D. YACUZZI

DE MI CONSIDERACIÓN:

Le escribo para solicitarles que hagan visible el caos que es el Curvón de Garin. Hace un mes y medio que tenemos cortado el puente, no se ve que trabajen para arreglarlo y todos se tienen que desviar por ahí. Cada día paso media hora para poder bajar de la Panamericana.

No pusieron nunca a nadie de Tránsito, no hay nadie. Y realmente es peligroso, no solo por el caos sino porque hoy en día la gente está loca. Este miércoles un camionero me amenazó y me insultó durante 15 minutos porque no avanzaba.

Mientras esperaba sin poder avanzar saqué esta foto. Quizás leyendo esto el Municipio mande a alguien.

Cinthya Belén Iglesias (Garín)

Fuente: El Día de Escobar

