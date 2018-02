Arrancó con todo el Carnaval de la Flor: Miles de vecinos festejaron en las calles

Miles de vecinos disfrutaron del Carnaval de la Flor, que continuará el próximo fin de semana en Escobar, Garín, Maschwitz, Matheu y Savio. Participaron más de 40 murgas locales, una comparsa brasileña y una cuerda de tambores de candombe uruguayo.

