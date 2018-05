Humor nac&pop: El cadete de Navarro se presentará este sábado en Boca del Tigre

El militante y cómico Pedro Rosemblat traerá su show unipersonal a Escobar. El espectáculo está organizado por el PJ local y la entrada será libre y gratuita.

Su nombre legal es Pedro Rosemblat (27), pero para casi todos es conocido como El cadete de Roberto Navarro y este sábado llegará por primera vez a Escobar para presentar su show unipersonal en el club Boca del Tigre, con entrada libre y gratuita.

Con un humor político ácido y efectivo, este joven supo ganarse varios adeptos entre quienes no están a favor del actual gobierno con sus apariciones en los ciclos Economía Política y El Destape de la señal C5N. Sus sketches con el casco bajo el brazo y sus diálogos de WhatsApp con los funcionarios, entre otras cosas, causaron furor y lo catapultaron.

Hoy, quien años atrás también supo manejar la cuenta de Facebook y Twitter conocida como “El Pibe Trosko”, se destaca en radio, encabeza un show junto a su colega Martín Rechimuzzi y analiza la realidad con su toque irónico desde sus redes sociales en las que tiene más de 100 mil seguidores.

“Creo que el humor político tiene sentido cuando uno se para desde un lugar determinado, y no esta cosa medio cínica de reírse de todo y de todos. No me interesa esa objetividad y tampoco me sale”, analizó Rosemblat en una entrevista con la revista Almagro.

“Yo le hablo al kirchnerismo, los que me van a ver al teatro son kirchneristas y el 70 u 80% de los que me ven en la tele también lo son. En algún momento quizás quiera dar ese salto y poder hablarle a una diversidad de gente mayor, pero siempre desde mi lugar”, agregó en el mismo reportaje.

Este sábado a partir de las 21, el cadete que se ríe de los jefes desplegará en la sede del club escobarense (avenida Tapia de Cruz 634) el show que lo llevó por toda la Costa Atlántica durante el verano. El evento, organizado por el Partido Justicialista local, contará con un buffet y todo lo recaudado será destinado al hospital Erill.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios