Osvaldo Laport será padrino y director artístico del teatro municipal de Escobar

El actor Osvaldo Laport será padrino y director artístico del teatro Seminari. “Ya falta poco para la reinauguración y estamos con mucha ansiedad y ganas de que los vecinos vivan una gran fiesta”, expresó tras reunirse con el intendente Ariel Sujarchuk.

