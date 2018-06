Soledad Pastorutti cerrará los festejos del Día de la Bandera y el aniversario de Garín. La popular cantante será la encargada de ponerle el broche de oro al evento, que tendrá lugar el miércoles 20 en el boulevard Perón. Antes habrá un desfile cívico, una feria gastronómica y un festival con artistas locales.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Jun 5, 2018 at 11:27am PDT