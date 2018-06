Joven escobarense ganó el concurso literario de Ana Frank y viajará a Holanda. Hija de bibliotecarios, Nadia Spadaro es egresada de la Escuela Secundaria Nº6 de Lambertuchi y actualmente cursa la carrera de Derecho. Leyó el Diario de Ana Frank cuando tenía 12 años y ahora podrá conocer su casa en Ámsterdam.

