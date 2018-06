Soledad Pastorutti deslumbró a una multitud en Garín con un show renovado

La popular cantante santafesina fue la encargada de coronar los festejos por el Día de la Bandera y el 125° aniversario de la localidad. Miles de personas disfrutaron de un repertorio novedoso y entretenido.

Con un show de alto vuelo que duró poco más de una hora, este miércoles a la tarde Soledad Pastorutti (37) le puso el broche de oro al festejo del Día de la Bandera y el 125° aniversario de Garín organizado por el Municipio.

Sin el poncho que solía revolear al viento y con un repertorio que dejó afuera a la mayoría de sus grandes éxitos, la popular cantante presentó un look y un set de canciones renovado que hizo delirar a las miles de personas que se acercaron a la esquina del boulevard Perón y2 de Abril para disfrutar de una de las artistas folclóricas más importantes del país.

“La Sole” rememoró su paso por Escobar en noviembre de 1995, en un evento organizado por la agrupación gaucha La Collera, a la que le envió “un beso” y saludó por su 35º aniversario. “Casi que artísticamente nací acá, cuando vine a cantar a la Fiesta de la Flor. Fue la primera que me pagaron un cachet. Son momentos que uno jamás va a olvidar, pero no se puede vivir del pasado. Por eso, empecé a buscar cosas nuevas y hoy van a escuchar muchas canciones que no están en ningún disco”, adelantó “El Tifón” de Arequito tras saltar al escenario e interpretar sus dos primeros temas.

Se trataba de Volverás a verme así y Solitos, solos, los cuales fueron sucedidos por Corazón valiente, tres de sus más recientes creaciones y que ya habían sido presentadas en sociedad este verano durante los tradicionales festivales de folclore.

Soledad Pastorutti en Garín Reviví show de Soledad Pastorutti por los 125 años de Garín.#LaSoleEnGarín#GarínFlorece Publicado por Ariel Sujarchuk en Miércoles, 20 de junio de 2018

Después les siguieron Trasnochados Espineles (Folklore – 2008), Mensaje de chacarera (La Fiesta – 2009) y tres clásicos del cancionero popular argentino: Nostalgias Tucumanas, la hermosa zamba inmortalizada por el inolvidable cantautor Atahualpa Yupanqui; Zamba de la candelaria (Los Chalchaleros – 1958) y Zamba de la toldería, un viejo tema que forma parte del disco La Fiesta, grabado en vivo durante su multitudinario show junto al Chaqueño Palavecino y Los Nocheros en el estadio de Vélez

Fiel a su estilo, la cantante santafesina se tomó un respiro para hablarle a sus fieles seguidores, que llegaron a Garín desde distintas localidades del Gran Buenos Aires: Monte Grande, Ezeiza, Claypole y Campana, por citar algunas. Finalizado el descanso llegaron varias canciones interpretadas a dúo con su hermana Natalia: Paloma blanca, Dime, Digo la telesita y Añoranzas, una de las chacareras más populares del país y, además, himno cultural oficial de Santiago del Estero.

Luego desplegó su voz prodigiosa para volver a cantar un mix de zambas reconocidas como Criollita santiagueña y Zamba para olvidar, que levantó el aplauso cerrado del público, y más tarde el tema romántico Estrella fugaz (Vivir es hoy – 2015), que fue coreado intensamente por el efusivo público presente.

Rápidamente, llegó el turno de saltar y bailar con las versiones de la popular lambada Llorando se fue y los carnavalitos El Humahuaqueño, Cariñito y Tren del Cielo (Libre – 2001), uno de los temas más viejos y conocidos de Soledad. Pero ese no fue el único hit que regaló, ya que después interpretó con su habitual potencia El Bahiano (Yo si quiero a mi país – 2000) y Que nadie sepa mi sufrir, dos de los éxitos más grandes de su prolífica carrera, a lo largo de la cual editó 19 discos y recibió decenas de premios.

Qué no daría y el mariachi Cómo te voy a olvidar antecedieron el cierre del show de una manera particular, ya que a pedido de los fans “La Sole” decidió entonar el himno nacional argentino, tal como lo había hecho durante el acto protocolar de la mañana.

Ese momento, tan único como emocionante, dio paso al último tema del espectacular concierto: Volverás a verme así, paradójicamente el mismo con el que una hora antes había iniciado el show que coronó una verdadera jornada de fiesta en Garín

Antes de bajar del escenario, Soledad y Natalia Pastorutti recibieron de manos del secretario de Cultura de Escobar, Leonardo Moreno, una ruana y un poncho artesanal de regalo.

Más temprano, por el mismo escenario también se presentaron los artistas locales Ariel Gauto, Ballet El Supremo, Las Voces de Salavina, Escuela de Danzas Deboulé, Daniel Tejeda, Ballet Un Paso Adelante, Oriundos de Garín, Facundo Mocoroa, Ballet de Jesús y Federico Pecchia.

Por Damián Fernández

