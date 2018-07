Humor y música: Alfredo Casero se presentará este viernes en el Seminari

Tras haber perdido 55 kilos en un bypass gástrico, el conocido actor retorna a las tablas con su nuevo espectáculo: “¿De qué no se puede hablar?, donde canta clásicos y hace monólogos sobre historia y actualidad.

Dueño de un humor característico y muchas veces polémico, Alfredo Casero (55) se presentará este viernes a la noche en el teatro municipal de Escobar con ¿De qué no se puede hablar?”, su espectáculo cómico con el que iniciará una gira por todo el país.

Acompañado por un pequeño elenco entre quienes se encuentra Minerva, una de sus hijas, el actor y cantante desplegará un show en el que hace una crítica de varias cuestiones históricas y de actualidad, mientras interpreta clásicos de ópera y música clásica. Será su tercera actuación en la sala del Seminari, donde ya estuvo en 2009 y 2011.

“Estoy dedicándome a hacer reír, que es lo que más me gusta. He decidido cantar algunas canciones clásicas, como el cavatino de El Barbero de Sevilla, algo de Mozart y algunas canciones del barroco. No por tener ínfulas de gran artista sino porque siempre me gustaron y nunca me dediqué a producirlas”, explicó al sitio Primicias Ya sobre su nueva obra, que durante varios meses ocupó la cartelera de la sala porteña Siranush.

Casero regresa a las tablas tras un 2017 en el que padeció algunos problemas de salud derivados de una intervención de bypass gástrico -perdió 55 kilos- y también como parte de un proyecto televisivo (El Host, junto a Adrián Suar y elenco por la señal Fox) que verá la luz pronto.

“Entre tantos tubos y caños que me metían por todos lados, se me quedaron adentro muchas cosas que tenía ganas de hacer y una de ellas es cantar”, aseguró en otra entrevista sobre este espectáculo, en el que se destacan sketches, monólogos y videos en los que la política no entra en escena.

“Nadie será ni más ni menos ofendido que en cualquiera de mis espectáculos. Me parece una porquería ofender, me duele, y no haré un espectáculo para sentirme mal sino para ser más feliz”, concluyó el artista.

Las entradas para el show, que comenzará a las 21:30, se venden desde $400 y pueden conseguirse por internet, en la tienda online del teatro Seminari, o en las boleterías de la sala.

Fuente: El Día de Escobar











