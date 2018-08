Sin pelos en la lengua: Enrique Pinti presentará Otra vez sopa en el Seminari

El reconocido humorista llegará este viernes al teatro municipal de Escobar con un stand up en el que analiza la realidad del país y del mundo desde su ácida mirada. Las entradas se consiguen a partir de $500.

Un clásico inmortal del humor político argentino llegará este viernes al teatro Seminari con la presentación del capocómico Enrique Pinti (78) en Otra vez sopa donde la realidad nacional y mundial serán analizadas bajo su aguda mirada e inconfundible labia.

En esta creación, el actor, director teatral y dramaturgo demuestra su crítica óptica sobre el comportamiento de la clase política y el pueblo a lo largo del tiempo, como ya lo ha hecho en Salsa Criolla o El infierno de Pinti, por mencionar otros de sus espectáculos más conocidos.

“Un álbum de recuerdos que ojalá fueran recuerdos”, es el latiguillo de esta nueva obra con la que Pinti se presentó durante varios meses en el Multiteatro porteño y ahora se encuentra recorriendo el país.

“El sentido del humor no lo voy a perder nunca, porque es una manera de vivir. Y esa manera de vivir uno la desarrolla en los peores momentos. Hubo gente que en plena Segunda Guerra Mundial tuvo sentido del humor, rodeada de países tomados, quilombos, despelotes, horrores y muertes. Era una manera de sobrevivir”, afirmó en una entrevista reciente con la señal LN+.

Polémico por naturaleza, el actor tampoco dudo en cuestionar al presidente Mauricio Macri: “Está más desorientado que Adán el día de la madre”, disparó.

“Ser empresario no es exactamente igual que ser presidente. No es lo mismo ser jefe de Gobierno de una ciudad que estar al frente de un país tan multicultural y multicolor como el nuestro. Y un club de fútbol, por más importante que sea, tampoco es la Argentina. Él tiene condiciones para esas cosas, no para dirigir un país”, agregó.

La causa de los cuadernos de Oscar Centeno que está en boca de todos tampoco pasó de largo para el artista: “Que en la época de las comunicaciones todo se descubra por una serie de cuadernos Gloria, nos pinta de cuerpo entero. Este es un país de sainete”, destacó.

Todas esas cuestiones de la actualidad y muchas otras ocuparán la primera plana de su espectáculo, que comenzará a partir de las 21:30. Las entradas se pueden conseguir a partir de $500 en la tienda online o en las boleterías del teatro municipal (Mitre 451, Belén de Escobar).

Fuente: El Día de Escobar











