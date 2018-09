El “Chango” Spasiuk se presentará en el Seminari con entrada libre y gratuita

El experimentado acordeonista llegará este sábado por primera vez al teatro municipal para repasar canciones de varios de sus discos. Los tickets, sin cargo, aún pueden conseguirse en la tienda online o en la boletería de la sala.

El teatro Seminari este viernes por la noche volverá a vivir una jornada de lujo recibiendo a una figura estelar de la música argentina. En este caso se trata del acordeonista Horacio Eugenio Spasiuk (50), más conocido como el “Chango”, que se presentará por primera vez en la sala local con entrada libre y gratuita.

El músico oriundo de Misiones, de vasta experiencia en géneros que van desde el chamamé hasta el jazz, es considerado uno de los músicos folclóricos del país más conocido en todo el mundo, con once discos publicados y cientos de shows en los lugares más recónditos del mapa en casi tres décadas de carrera.

Su último trabajo, llamado Otras Músicas, data de 2016 y consiste en varias canciones de filmes, obras de teatro y reversiones de éxitos de otros artistas, como Luis Alberto Spinetta, con diferentes ritmos y texturas.

El acordeonista nacido en la localidad de Apóstoles, a metros de la triple frontera con Brasil y Paraguay, por el momento se encuentra lejos de los estudios de grabación, pero girando con su música por diferentes escenarios del país.

A su vez, durante el último tiempo desarrolló su faceta televisiva al mando de Pequeños Universos, un programa documental de la señal estatal Encuentro -ganador de dos Martín Fierro de cable- en el que recorre diversos lugares de la Argentina buscando géneros y sonidos característicos de cada región.

“Tengo la premisa de ir a donde me inviten, porque no me olvido que en 1997 el ir al Festival de Jazz de Montreal me permitió encontrar un montón de gente que consideró mi música cuando en los 90” en la Argentina había un desinterés total”, afirmó en 2016 en una entrevista con la agencia Télam.

El “Chango” Spasiuk se presentará con su acordeón y la banda que lo acompaña este viernes a partir de las 21 en el Seminari, con entradas sin cargo, que se pueden reservar en la tienda online de la sala o en sus boleterías. Aún quedan algunos tickets para la función, en la que también se recolectarán alimentos no perecederos para el programa Escobar Hambre Cero.

Fuente: El Día de Escobar











