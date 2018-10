Una cantante escobarense deslumbró a Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Se trata de Guadalupe Espeja, tiene 26 años y es docente. Interpretó “If I ain’t got you”, de la estadounidense Alicia Keys, y se llevó elogios de los cuatro miembros del jurado. El venezolano la eligió para su equipo.

Poder cantar en La Voz Argentina –uno de los programas más vistos de la TV- no es algo fácil ni para lo que cualquiera esté capacitado. Sin embargo, a la escobarense Guadalupe Espeja (26) no le pesó la responsabilidad y este martes a la noche brilló en el reality show del prime time de Telefé.

La joven interpretó If I ain’t got you, de la cantante estadounidense Alicia Keys, y se llevó elogios de los cuatro integrantes del jurado: Axel, Tini Stoessel, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

De hecho, en la audición a ciegas -los cuatro famosos escuchan de espaldas al escenario durante un minuto-, fue el artista venezolano quien la eligió para que ingrese al certamen dentro del equipo que él lidera.

El autor de Tan enamorados y Un mundo ideal, entre otros hits, la felicitó enfáticamente por su performance. “Tienes una cosa que lo va llevando a uno. Te doy la bienvenida, me alegra mucho que estés conmigo”, le dijo.

“Estoy seguro que vas a crecer mucho dentro del concurso. Hoy, que te vio todo el país, la gente aún no ha descubierto la verdadera capacidad que tenés adentro del corazón”, agregó Montaner, impresionado con la novel artista escobarense: “Guadalupe me dejó loco, tiene una voz extraordinaria, explosiva. Creo que es una pieza verdaderamente importante dentro de este elenco que estamos armando”, concluyó.

Soledad Pastorutti también la elogió: “Se nota que recursos te sobran, lo hiciste muy bien”, le dijo a Guadalupe.

Visiblemente emocionada, la joven destacó que se dedica a la música de “toda la vida”. “Desde los 4 ó 5 años que canto y soy docente”, afirmó ante el aliento de algunas de sus alumnas presentes en la tribuna.

Fuente: El Día de Escobar











