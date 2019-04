El escobarense Lucho SSJ se dio un gusto grande: cantar en el festival Lollapalooza

Ante una multitud, el vocalista de trap de apenas 16 años fue uno de los protagonistas de la última jornada del mega evento, realizado en el hipódromo de San Isidro. “Es un día único y especial”, afirmó.

Los pronósticos que anunciaban un fin de semana lluvioso terminaron hechos trizas. En el hipódromo de San Isidro el sol brilló radiante y la música fue la principal protagonista de la sexta edición del festival Lollapalooza. Allí, donde asiduamente corren los mejores caballos del país, el trapero Lucho SSJ (16) se lució este domingo a la tarde, rimando ante una multitud.

El joven oriundo del barrio Stone repasó gran parte de su repertorio, interactuó con el público y se lució en uno de los escenarios alternativos del evento -el Perry’s Stage-, por el que durante toda la jornada pasaron varios de sus colegas dentro de la escena nacional.

Gotti, Recién me desperté, Goten y Ubicación fueron algunas de las canciones que sonaron en el acotado e intenso set, de 17 minutos. El cierre fue con Pa’ brillar, su tema más taquillero hasta el momento.

Acompañado por Dani Ribba, el cantante escobarense salió a escena minutos después de las 16:15, se destacó y fue pura energía ante una multitud eufórica. Varios problemas con el sistema de sonido lo incomodaron pero no lo intimidaron a la hora de cantar.

“Para mí es un día único y especial. Lo que más me llena es estar en un estudio. Y vivir de lo que me gusta y hacerlo con mis amigos es lo mejor que me pasó”, expresó el artista más joven de todo el line up del Lollapalooza.

En el transcurso del recital, interactuó con un público que lo arengó varias veces y cantó en cada tema. “Una locura la cantidad de gente que se ve desde acá arriba, hace que te baje la presión”, afirmó, antes que C.R.O y Neo Pistea coparan el escenario para sus respectivas presentaciones.

Minutos después, el escobarense se sumó a ellos junto a Duki para cantar Tumbando el club, el más reciente éxito a nivel nacional. La misma canción que, alrededor de las 19, volvió a entonar en el mismo lugar, pero en compañía de la trapera Cazzu.

Una experiencia inolvidable para Lucho SSJ, quien se prepara para irse con su música de gira por España. “Es un honor que nosotros hayamos salido de las plazas y ahora estemos delante de tanta gente”, reconoció sobre el final del show. Otro sueño cumplido para tachar de la lista.

Por Alejo Porjolovsky

