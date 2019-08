Jazz de primera: Ex guitarrista de Amy Winehouse se presentará en el Seminari

El músico británico Robin Banerjee será parte de un concierto que se dará este miércoles a la noche en el teatro municipal de Escobar, junto a artistas locales. La entrada es libre y gratuita.

Tras varias temporadas en la Casa de la Cultura, el Ciclo Jazz se muda al teatro Seminari y este miércoles presentará un espectáculo gratuito que contará con la presencia estelar de Robin Banerjee, ex guitarrista de la cantante Amy Winehouse.

El músico británico está de gira en el país con su nuevo proyecto Mr. PC Ska-Jazz, junto al ex saxofonista de Karamelo Santo Pablo Clavijo. “Estoy entusiasmado con tocar para todos los vecinos y también para varios amigos que tengo en Escobar. Espero que la gente venga a divertirse y a disfrutar”, expresó el artista.

Banerjee es un músico mundialmente conocido que acompañó a Amy Winehouse en la composición de su famoso disco Back to Black, en el que colaboró con los temas Monkey Man, You are Wondering Now y Valerie, entre otros. Su show fusiona los estilos del ska y el reggae con lenguaje de jazz.

Por su parte, Mr Pc Ska Jazz toma los temas tradicionales de jazz y los reinterpreta en clave jamaicana para lograr una amalgama de géneros que tienen su raíz común en África y que comparten la improvisación como carácter principal.

El repertorio incluye también temas propios en un show donde la conexión entre el jazz, el ska y el reggae van de la mano y transportan a nuevas estaciones sonoras.

Como teloneros se presentarán Humedales Swing, cuarteto liderado por Lionel Mortola, y otros artistas locales.

La función comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita, y los tickets se retirarán el mismo día del espectáculo en la boletería de Mitre 451, Belén de Escobar. Asimismo, se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con el programa municipal Hambre Cero.

Foto: In The Flow Press (C. Baggins))

Fuente: El Día de Escobar

