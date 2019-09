Felipe Pigna presentó su libro sobre la historia del partido de Escobar

Fue en el marco de la Feria Municipal del Libro, acompañado por el intendente Ariel Sujarchuk. El prestigioso autor reivindicó a las comunidades indígenas que poblaron este territorio antes de la invasión española del siglo XVI.

En el tercer y último día de la 4º Feria Municipal del Libro, el historiador Felipe Pigna presentó este sábado su obra sobre la historia del partido de Escobar acompañado por el intendente Ariel Sujarchuk.

La presentación de Escobar. Historias que merecen ser contadas estaba pautada para las 14, pero se inició una hora más tarde por un retraso del escritor. A horario habían llegado el jefe comunal y su comitiva, a quienes se acopló el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Leandro Costa, que recorrió junto a ellos la exposición y dialogó fluidamente en la primera fila.

“Me siento como un hincha de Atlanta en la cancha de Chacarita”, bromeó Costa cuando le tocó participar del prólogo del acto. Antes que él también hablaron el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; y el jefe del bloque de concejales del Frente Renovador, Gonzalo Fuentes. Todos ellos integran la Comisión de los 60 Años.

La presencia del referente macrista fue halagada por Sujarchuk en el inicio de su alocución. “No es común en esta Argentina de la grieta que, a 36 días de las elecciones, los candidatos que pujan por gobernar este distrito estamos unidos porque hay un interés superior”, destacó. Y enfatizó que “ninguna diferencia puede superar al interés común y colectivo”.

El intendente también hizo un especial reconocimiento para los historiadores locales, a quienes agradeció su generosidad para colaborar con el libro de Pigna en el marco del 60º aniversario de la creación del partido de Escobar. “Todos aportaron mucho y compartieron desde sus anécdotas hasta sus materiales”, ponderó.

Además, argumentó que la decisión de contratar a Pigna para escribir este libro (ver nota acá) se debió a que “su pluma va a hacer que esta historia trascienda las fronteras del partido de Escobar y llegue a cada rincón de la Argentina”.

Por su parte, Pigna se explayó sobre conceptos generales de la historia escobarense, partiendo desde las primeras comunidades indígenas que poblaron estas tierras hasta la invasión española encabezada por Pedro de Mendoza, que le otorgó a Alonso de Escobar la “suerte de estancia” que hoy conforma buena parte del distrito y a quien debe su nombre.

También evocó las figuras de Francisco Savio, Benito Villanueva, Carlos Maschwitz y Domingo Matheu.

Sobre el cierre, el escritor valoró la presencia de dirigentes de diversas fuerzas políticas en el evento. “Lo quiero destacar porque me enoja mucho la grieta, es algo que nos hace mucho daño. No tiene que ver con renunciar a lo que uno piensa, al contrario, la grieta es algo que nos hace daño y no nos deja conversar entre nosotros. Nos torna bastante tontos, esto de no juntarse a comer un asado o tomar un café con fulano o mengano. Es una cosa bastante fea, y aburrida, porque nos quedamos hablando entre los que pensamos lo mismo, que es un embole”, expresó.

Al finalizar la presentación, el autor firmó y dedicó varias decenas de ejemplares, que se vendieron a $300.

Fuente: El Día de Escobar

