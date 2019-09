Mirtha, Susana y Moria: Las tres divas se deshicieron en elogios a Sujarchuk

Las principales celebridades de la gala por los 130 años del teatro municipal de Escobar tuvieron encendidos halagos para el anfitrión. Fue en el cierre de la celebración, cuando subieron juntas al escenario para saludar al público.

Ninguna de las tres es kirchnerista, ni peronista ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario. Sin embargo, Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán se deshicieron en halagos para el intendente Ariel Sujarchuk en el cierre de la gala por los 130 años del teatro municipal de Escobar (ver nota acá), que reunió a las tres divas y a un centenar de invitados especiales del mundo del espectáculo.

Como no podía ser de otra manera, la primera en tomar la palabra fue “La Chiqui”, quien recordó haber bailado sobre esas tablas en sus años mozos. “Yo bailé en este escenario, porque mi madre, que era maestra, era muy amiga de la directora del colegio de acá, y fue un baile a beneficio. Mi hermana y yo bailamos las lagarteranas con castañuelas”, evocó.

“Desde que llegué tengo ganas de llorar, por la emoción que siento de este público y este teatro. Estoy muy feliz de estar acá”, expresó la reina de los almuerzos, que no ahorró halagos para Sujarchuk: “Esto que ha hecho es algo maravilloso, la inversión, el interés”, destacó. También dijo que antes de llegar a la sala recorrió la ciudad y la encontró “preciosa”.

“Esto que estamos viviendo no lo olvidemos más, porque momentos como estos no se repiten seguido”, señaló. Poco después, volvió a tomar el micrófono y bromeó: “Este teatro se fundó hace 130 años, pero les juro que yo no estuve”. También felicitó a Claudia Villafañe, “que organizó todo esto”.

Susana Giménez no se quedó atrás a la hora de tirarle flores al jefe comunal: “Fue lindísimo estar acá. Tienen un intendente fabuloso, habló de la cultura, que es lo que más nos hace falta a todos en este país, y habló de no tener grieta, todas las cosas que a mí me encantan. Por eso venimos siempre cuando nos invitás. Porque sos fantástico como funcionario”, enfatizó, con su habitual estilo y expresividad.

Por su parte, Moria Casán, que había estado el año pasado en la reapertura del Seminari, expresó: “Me dio mucho gusto estar el día de la inauguración y ahora también saber que es la principal sala independiente de la provincia. Intendente, usted tiene una sensibilidad que no parece un funcionario, así que siga en esta línea que está divino”, redondeó la ex vedette.

Una noche inolvidable para el teatro y la cultura escobarense pero también para Sujarchuk, que recibió elogios de tres aquilatadas figuras ante un selecto auditorio y también frente a las cámaras de los grandes medios de comunicación que vinieron hasta Escobar siguiendo la luz de estas estrellas.

