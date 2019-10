View this post on Instagram

Concluyó una nueva edición del Festival Ensueños Latinoamericano de Teatro. Participaron artistas de Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú y Estados Unidos. Cuatro días, 45 funciones gratuitas y más de dos mil espectadores. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar