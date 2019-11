Calidad, talento y calidez en la primera muestra de artes visuales de El Cazador

Decenas de artistas plásticos, músicos y escritores locales participaron de la exposición, que tuvo lugar este fin de semana en la emblemática hostería. Los organizadores quedaron impactados por la respuesta del público.

Muchas veces un primer intento no logra el éxito deseado. Pero este no fue el caso: la muestra de artes visuales que se llevó a cabo este fin de semana en la Hostería El Cazador no podría haber salido mejor. La calidad de la propuesta, la afluencia de público y las excelentes condiciones meteorológicas constituyeron el trípode imprescindible para que este evento tenga una presentación en sociedad impecable. De hecho, quienes la organizaron ya piensan en repetirla.

Casi medio centenar de artistas locales, la gran mayoría vecinos del barrio parque El Cazador, participó de la exposición colectiva que engalanó el salón principal del emblemático establecimiento, que en abril reabrió sus puertas -estuvo cerrado seis años- con un rediseño asombroso y funcional.

La apertura contó con la presentación de la orquesta de cuerdas La Kalimba, dirigida por Matías Morande, que amenizó la jornada con un repertorio de canciones clásicas y contemporáneas, yendo desde Mozart hasta Spinetta, interpretado con violas, violines y violonchelos.

En un intervalo se realizó un acto protocolar donde hablaron varios organizadores: el arquitecto Víctor Berisso, en representación de Barrancas de Escobar; el subsecretario de Cultura, Juan José Laino; el coordinador de la UGC Nº3, Marcos Tiburzzi; el director de Industrias Culturales, Nicolás Fernández Rubio; y la administradora de la Hostería El Cazador, Verónica Azzato.

Después de las formalidades de rigor siguió la música de La Kalimba, las charlas y el reencuentro entre vecinos, junto al ir y venir de las mozas con las bandejas del catering.



















La segunda jornada del evento no cayó en intensidad, calidad ni convocatoria. Desde temprano, mucha gente se fue acercando al predio de la calle Kennedy para disfrutar la tarde al aire libre y contemplar la maravillosa vista de la barranca desde el mirador de la hostería.

En el parque hubo una exposición de libros de autores escobarenses y un show de telas y maquillaje artístico para los chicos. El segmento musical contó con la participación del guitarrista Gustavo Tribulo, con una intervención del artista plástico Hernán Castiñeira, mientras que el cierre estuvo a cargo del Coro Popular y el Coro de Niños del Municipio.

También estaba prevista una charla histórica del profesor Gustavo Issetta sobre “La Barranca y sus alrededores”, pero el disertante sufrió un problema de índole familiar que a último momento le impidió cumplir el compromiso.

Entre la muchedumbre que se acercó a disfrutar de esta propuesta estuvo el intendente Ariel Sujarchuk, quien recorrió la muestra y dialogó distendidamente con vecinas y vecinos.

En ambas jornadas la entrada fue libre y gratuita, aunque se requirió a los asistentes colaborar con alimentos no perecederos para colaborar con el programa municipal Hambre Cero.

Con el éxito de este estreno como estímulo, los organizadores ya adelantaron que próximamente volverán a convocar a la comunidad escobarense a través del arte y la cultura.

Fuente: El Día de Escobar

