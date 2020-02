The End, la mejor banda tributo de Pink Floyd del país tocará en el teatro Seminari

A 40 años del lanzamiento de The Wall, el grupo se presentará con un show especializado en el emblemático CD de la banda británica con una imponente exhibición escenográfica. Aún quedan entradas a la venta.

Con tres décadas de experiencia sobre los escenarios, este sábado The End tocará por primera vez en el teatro Seminari. La mejor banda tributo a Pink Floyd del país presentará The Wall, un show basado en el emblemático disco y película de la banda británica liderada por Roger Waters y David Gilmour.

Ocho músicos tocando en vivo, un despliegue escenográfico contundente y un gran rodaje histórico conforman este espectáculo, que ya fue un éxito en los teatros Luna Park, Gran Rex y Coliseo. Miles de personas ya pudieron disfrutar de escuchar en vivo canciones históricas como Another Brick in the Wall, Confortably Numb o Mother, que sonarán por primera vez en Escobar.

“Nos han llegado muchos comentarios que dicen que el teatro es muy lindo, un lugar histórico del partido y por eso es un orgullo tener esta oportunidad de presentar The Wall, un disco inigualable que cumplió 40 años desde su lanzamiento”, expresó Jorge “Gorgui” Moffatt, la voz principal del grupo.

El resto de la banda la conforman Charly Kleppe (teclado y guitarra), Hernán Simó (piano y teclados) Matías Dietrich (guitarras), Alejandro Pérez Sarmenti (batería y percusión), Juan Folatti (bajo), Mariano Romano, (guitarras), Alejandra Peralta (coros), Martín López Camelo (saxo) y Eugenio Tripar (video y FX Stage).

El show se realizará este sábado a partir de las 21. En el mismo se presenta una puesta en escena con efectos especiales y de luces, proyecciones, actores, orquesta y coro, respaldada por la mística de un grupo ya consolidado como el que mejor transmite el legado de Pink Floyd.

Las entradas se venden desde $400 y se pueden comprar en las boleterías del teatro -Mitre 451, Belén de Escobar- o en su sitio web.

Fuente: El Día de Escobar

