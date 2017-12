Todos al agua: Carrera de natación en el río Paraná, con casi 300 competidores

El evento se realizó por tercer año consecutivo, con dos trayectos de 4 y 7 kilómetros. Estuvo organizado por el Club Independiente y el Club de Remo y Náutica. Los ganadores: Santiago Elisii y Francisco Ferrari.

La carrera de natación en aguas abiertas organizada por el Club Independiente y el Club de Remo y Náutica contó con una prueba de 4 kilómetros y otra de siete. Los ganadores: Santiago Elisii y Francisco Ferrari.

En una jornada a puro sol, se disputó este domingo en el río Paraná de las Palmas la 3° edición de la Maratón Acuática organizada por la Escuela de Natación del Club Independiente y el Club de Remo y Náutica de Escobar. El evento contó con dos competencias: una de cuatro kilómetros y otra de siete, que sumaron 288 participantes.

Con un gran trabajo a nivel logístico y organizativo de todas las partes, incluida la Prefectura Naval, la primera de las pruebas se largó minutos después de las 11.

Los 4k contaron con 103 nadadores y el ganador fue Santiago Elisii, que llegó a la meta con un tiempo de 36 minutos y 31 segundos, seguido por Pablo Roig (37’04’’) y Laura Caseres (37’13’’). El mejor escobarense resultó Leonardo Ruíz, que se ubicó quinto con un registro de 37’47’’.

Un poco antes de que el reloj marcara las 14, comenzó la prueba de 7 kilómetros. Allí hubo un total de 182 competidores que nadaron desde el barrio Las Retamas hasta la playa del Club de Remo, con un río calmo y limpio.

El primero en llegar a la boya final fue Francisco Ferrari, representante de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, con un tiempo de 58’41’’.

“Fue una carrera difícil, en un momento me costó bastante. Me quedé un poco en la salida, pero hice un pique y a los 100 metros ya estaba primero. Desde ahí no me pasaron más”, le contó a El Día de Escobar y El Deportivo Web apenas salió del agua.

La escobarense Candela Nieves culminó una gran actuación (1:02’12’’) llegando segunda en la general. “Es la primera vez que la nado y me gustó la experiencia. Me sacaron varios metros al principio, pero me fui yendo más por el medio del río y no por la costa, así pude hacer mi propia carrera”, manifestó, feliz por su rendimiento.

El podio lo completó Juan Manuel Regueira, once segundos más tarde.

En el top ten hubo otros escobarenses como Santiago Bruhlmann -ganador de la primera edición- que salió 5°, y Lautaro Kenny, que llegó 8°, ambos del equipo del CAIDE.

Familiares y amigos de los nadadores presenciaron la competencia en la playa, mientras la mayoría disfrutaba de un día de verano en plena práctica deportiva y con el río como principal protagonista.

Fuente: El Día de Escobar











