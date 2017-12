Independiente de Escobar despidió el año con su habitual Fiesta del Deporte

La entidad verdinegra distinguió a las mejores figuras de cada disciplina. Además, el periodismo deportivo eligió a la nadadora Candela Nieves como la deportista del club más destacada de 2017.

El Club Independiente de Escobar llevó a cabo este viernes a la noche su tradicional Fiesta del Deporte, donde la institución homenajeó a las figuras más destacadas en cada disciplina tras una muy buena temporada competitiva.

Durante el evento se entregaron premios a los mejores de cada especialidad -elegidos por sus entrenadores-, al mejor compañero, a la revelación de 2017 y a la trayectoria. Cada reconocimiento fue dado por el presidente del club, Gustavo Basso, y los propios profesores, ante el aplauso de los familiares y amigos que se acercaron al predio deportivo de la calle Las Heras.

Los premiados en cada disciplina fueron: Diego Valenzuela (natación promocionales), Candela Nieves (natación federados), Lautaro Cerchiari (fútbol), Guillermo Canel (tenis), Milena Abalos (hockey), Oscar Giroto (triatlón), Ezequiel Gaytán (básquet) y Camila Paniagua (vóley,).

Dentro de esa nómina, los periodistas deportivos que siguen las actividades del club verdinegro eligieron a la figura más destacada y quien sacó más votos fue Candela Nieves (19 años), que ya había ganado este premio en la temporada 2011 y es la primera vez que logra repetir este galardón.

Independiente de Escobar cerró la temporada con su habitual Fiesta del Deporte, donde la nadadora federada Candela Nieves fue elegida como la deportista del año. https://t.co/B7jwsk7LvC pic.twitter.com/f4By2ax2Ch — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) December 16, 2017

“Fue un muy año, no me esperaba este premio. Le agradezco a Ezequiel (Bucci), mi entrenador; a mis padres, a mi novio, ellos siempre están conmigo y me apoyan, y a ustedes, los periodistas, que siempre están preocupándose por cómo me va y son muy importantes”, expresó la joven de 19 años a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

“Me tocó ganarlo por segunda vez y es muy lindo, uno aguanta en el tiempo y yo siempre busco seguir mejorando. No sé qué haría sin la natación, me fue marcando desde chiquita. Sólo me falta ganar un primer puesto en algún Nacional, ojala se dé”, contó al término de la premiación, que fue el punto culmine de la calurosa noche.

En su trayectoria como nadadora tiene seis subcampeonatos nacionales y más de una decena de terceros puestos, está en el top 5 a nivel federal desde hace siete años y fue multicampeona provincial en estilo pecho, su especialidad de nado.

Por Javier Rubisntein

