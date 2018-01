El Club de Remo de Escobar renovó por diez años el comodato con el Municipio. Después de muchas especulaciones y trascendidos, la entidad alcanzó un acuerdo con la Comuna para conservar las tierras fiscales que ocupa su sede. Harán algunas reformas en las instalaciones, pero la playa seguirá igual.

