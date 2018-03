Oscar Giroto logró la clasificación al Mundial Ironman 70.3 de Sudáfrica. El atleta escobarense obtuvo el pasaporte tras alcanzar el quinto puesto de su categoría en el Medio Ironman de Bariloche con un tiempo de 5 horas y 16 minutos. En 2016 ya había representado al país en Australia.

